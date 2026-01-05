Hogyan készüljünk az egész országot elérő havazásra? – Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

Országos információk
Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője hétfőn elmondta, az ország nagy részén több centiméteres hóréteg is kialakulhat a következő napokban. Az ország déli részén, illetve az Alföldön akár 10-15 centiméternyi is. A hét második felében ónos esőre is számítani lehet, és akár mínusz 15 Celsius-fok is lehet.
Ha egy település, településrész megközelíthetetlenné válik, a készenléti szervek gondoskodni fognak az ott élő emberek ellátásáról – írta.
A szóvivő arra figyelmeztetett, hogy
az autóval közlekedők csak téli időjárásra felkészített gépjárművel, téli gumival induljanak útnak.
A szokásosnál többet tankoljanak, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű. Nélkülözhetetlen a feltöltött mobiltelefon, hogy segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba élelmiszert, italt, pluszkabátot és takarót bekészíteni. Indulás előtt tájékozódjanak az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és helyzetről a HungaroMet honlapján, az aktuális útviszonyokról pedig az Útinform oldalán – javasolta.
A tűzoltó alezredes azt tanácsolta, hogy a közlekedők az aktuális útviszonyokról indulás előtt tájékozódjanak, és töltsék le a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását, a VÉSZ-t is.
Mukics Dániel kérte, hogy ha valaki bajba került embert, állatot, vagy sérült közművet lát, akkor hívja a 112-es segélyhívó számot.
Budapesti közlekedés
A meteorológiai előrejelzések alapján hétfő délutántól kezdődően, továbbá a hét nagy részében több alkalommal jelentősebb mennyiségű hó is hullhat a fővárosban. A Budapesti Közművek ezért hangsúlyosan kéri a fővárosban gépjárművel közlekedőket, hogy a következő napokban lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést, illetve kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak, saját és a fővárosban közlekedők testi épségének megóvása, a balesetek elkerülése, valamint a síkosságmentesítés folyamatossága érdekében.
Az FKF Köztisztasági Divízió még a csapadék megérkezését megelőzően preventív szórást végez, hogy a hó már alásózott utakra hulljon, nehezítve ezzel az útpályák lefagyását.
A fővárosi útszakaszokat a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek.
A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.
Az FKF Köztisztasági Divízió hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését is, sőt magát a síkosságmentesítést is megnehezítik
Kérik továbbá, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb néhány napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.
Fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.
