Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Portfolio
Az országos havazás miatt jelentős torlódások alakultak ki több gyorsforgalmi úton, különösen az M0-s déli szektorán, az M1-es és az M5-ös autópályán - írta az Útinform.

Az intenzív havazás és a megnövekedett forgalom következtében kritikus közlekedési helyzet alakult ki az M0-s autóút déli szakaszán. Az M1-es autópálya felé tartó járművek több kilométer hosszan torlódnak, a kocsisor vége már Diósd térségében jár.

Gyál közelében tovább rontja a helyzetet, hogy az M5-ös autópálya irányába, a 34-es kilométernél egy kamion keresztbe fordult az úttesten.

A tehergépjármű mellett csak egy szűk sáv járható, ami közel két kilométeres dugót okoz.

Az M1-es autópályán Tatabánya környékén szintén baleset nehezíti a közlekedést. A Hegyeshalom felé vezető oldalon két személyautó ütközött, ezért a belső sávot le kellett zárni. A torlódás hossza itt megközelíti a három kilométert.

Különösen súlyos a helyzet az M5-ös autópályán is. Budapest irányába, Szeged és Kiskunfélegyháza között, a 134-es kilométernél történt baleset miatt sávzárást vezettek be. A kialakult torlódás hossza meghaladja a nyolc kilométert.

Az intenzív havazás gyakorlatilag az egész országot érinti. A

gyorsforgalmi utakon – az M0-s autóúton, valamint az M1-es, M5-ös, M6-os és M7-es autópályákon – a síkosságmentesítés ellenére vizes vagy sónedves a burkolat.

A fő- és mellékutak Vas és Zala vármegyében, illetve Esztergom térségében havasak. A Dél-Dunántúlon, a Dél-Alföldön, valamint Győr és Kisbér környékén latyakos, hókásás útfelületen kell közlekedni.

A havazással érintett térségekben a látási viszonyok jelentősen romlottak, ami tovább lassítja a forgalmat. A szakemberek fokozott óvatosságra, nagyobb követési távolságra és körültekintő, az útviszonyokhoz igazított vezetésre figyelmeztetnek minden közlekedőt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

