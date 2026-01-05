Megérkezett az időjárás-előrejelzés: kiadták a riasztásokat, errefelé várható a legtöbb hó

Hétfő reggel, Magyarország déli határa felől elérte hazánkat annak a mediterrán ciklonnak a csapadékzónája, amely a héten kisebb nagyobb szünetekkel több napig tartó havazást eredményez majd, a szokottnál alacsonyabb hőmérséklet mellett. Az előrejelzések szerint nem mindenhol van folyamatos havazásra kilátás: a délkeleti országrészben, elsősorban a csapadékrendszer megérkezésének idején nagy az ónoseső kialakulásának valószínűsége is.

Ahogy arról több cikkünkben is beszámoltunk, az ország java részét ma elérte a már több nappal ezelőtt előrejelzett havazás, amely valószínűleg az előttünk álló napok időjárását alakítja majd.

HungaroMet friss előrejelzése azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a délkeleti országrészt elérte az a pozitív légréteg, amely kedvez a tartós ónoseső kialakulásának. Más területeken szinte végig a havazás lesz a meghatározó csapadékforma az országban.

Hétfő éjszaka így legtöbb helyen havazásra van kilátás, ugyanakkor észak-nyugaton előfordulhatnak olyan területek, ahol nem hullik majd hó.

A legtöbb hóra kedd reggelig az ország déli és középső területein lehet számítani.

Időjárás kedden

Kedden átmeneti szünet után, dél, dél-nyugat felől újabb hullámban kiterjedt, helyenként intenzív havazás érkezik Magyarországra, amikorra már a keleti országrészben is inkább a hó lesz a jellemző. A kiadás havazásra való tekintettel keddre több megyében is elsőfokú, sárga riasztás van érvényben.

Kedden több helyen is megélénkülhet az északi, észak-nyugati szél, amely több helyen is hófuvást okozhat. A HungaroMet szakemberei felhívták a figyelmet arra, hogy a következő napokban téli útviszonyokra kell készülni, ezért kifejezetten fontos, hogy

aki autóba ül, mindig tájékozódjon az időjárási körülményekről, valamint figyelje a riasztásokat.

Időjárás szerdán

A HungaroMet előrejelzése szerint szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, északnyugaton fordulhatnak elő átmeneti szakadozások, vékonyodások a felhőzetben. Sokfelé valószínű havazás,

északnyugaton legkisebb a csapadék esélye,

az Alföldön, Tiszántúlon eshet a legtöbb friss hó.

Az északias szelet elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, erős lökések kísérhetik, amely hordhatja a havat, hófúvást eredményezhet. A legalacsonyabb hőmérséklet hajnalban -8 és -3, a maximum délután -6 és -1 Celsius-fok között alakul. A HungaroMet oldalán szerdára több megyére is elsőfokú (sárga) riasztás van érvényben havazás miatt,

Békés és Csongrád-Csanád vármegyékre pedig másodfokú (narancssárga) figyelmeztetést adtak ki.

Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben hófuvás veszélye miatt adtak ki másodfokú figyelmeztetést.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökre a ciklon távozásával nyugat felől egyre nagyobb területen határozottan csökken a felhőzet, kisüt a nap, ezzel együtt szűnik a havazás. Keleten lehetnek tartósan borult körzetek. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen is élénk, erős lökések kísérhetik, amely a hófödte tájakon hófúvást is eredményezhet.

Időjárás pénteken

Az előrejelzések szerint péntek hajnalban várható a leghidegebb idő a héten,

így a -20 Celsius-fok sem kizárt, a vastag hóval borított tájakon.

Délután -7 és +2 Celsius-.ok közötti értékekre lehet számítani, nyugaton lesz enyhébb, északkeleten pedig hidegebb az idő.

