Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik

A meteorológiai előrejelzések szerint
dél felől már megérkezett hazánkba a mediterrán ciklonhoz köthető csapadékrendszer.
Ez elsősorban a déli területeken okoz a nap folyamán intenzív havazást. A csapadékzóna azonban folyamatosan észak felé halad, ezért az ország más részein is számítani lehet hóesésre. A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett térkép szerint főleg a dél-nyugati területeken kezdődött el a havazás hétfő reggel.
A szélviszonyok kedvezőtlenül alakulnak. A Tiszántúlon az északkeleti,
az esti órákban a Kisalföldön pedig az északi szél erősödik meg, ami helyenként hófúvásokat idézhet elő.
A meteorológiai modellek szerint kedd reggelre elsősorban a déli megyékben alakulhat ki akár 10 centiméter vastag friss hóréteg. Az ország délkeleti térségében azonban a magasban áramló melegebb légtömegek hatására a hó időszakosan ónos esővé válhat. Erre a területre a HungaroMet külön figyelmeztetést adott ki.
A többi megyében az 5 centiméternél vastagabb hótakaró kialakulása miatt van érvényben időjárási figyelmeztetés.
A havazás kedden és szerdán további hullámokban folytatódik. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban a déli országrészben összességében 20–30 centiméteres hóréteg is felhalmozódhat.
Ahogy reggeli, részletes előrejelzésünkben is említettük, a rendkívüli időjárási körülményekre való tekintettel a közlekedőknek különös körültekintéssel kell útnak indulniuk a következő napokban.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap este közleményt adott ki a havazás miatt.
A várható havazással érintett térségekben a szakemberek már a havazást megelőzően juttatnak ki útszóró sót annak érdekében, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák, és elérjék, hogy később, a hóekézés során a havat könnyebben le tudják tolni az útról.
Amint megérkezik a havazás, és a friss hó vastagsága a burkolaton eléri a 3–5 centimétert,a sószórás mellett a hóekézési munkák is megkezdődnek.
Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
