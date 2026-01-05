Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik

A meteorológiai előrejelzések szerint

dél felől már megérkezett hazánkba a mediterrán ciklonhoz köthető csapadékrendszer.

Ez elsősorban a déli területeken okoz a nap folyamán intenzív havazást. A csapadékzóna azonban folyamatosan észak felé halad, ezért az ország más részein is számítani lehet hóesésre. A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett térkép szerint főleg a dél-nyugati területeken kezdődött el a havazás hétfő reggel.

Kép forrása: HungaroMet

A szélviszonyok kedvezőtlenül alakulnak. A Tiszántúlon az északkeleti,

az esti órákban a Kisalföldön pedig az északi szél erősödik meg, ami helyenként hófúvásokat idézhet elő.

A meteorológiai modellek szerint kedd reggelre elsősorban a déli megyékben alakulhat ki akár 10 centiméter vastag friss hóréteg. Az ország délkeleti térségében azonban a magasban áramló melegebb légtömegek hatására a hó időszakosan ónos esővé válhat. Erre a területre a HungaroMet külön figyelmeztetést adott ki.

A többi megyében az 5 centiméternél vastagabb hótakaró kialakulása miatt van érvényben időjárási figyelmeztetés.

Kép forrása: Időkép

A havazás kedden és szerdán további hullámokban folytatódik. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban a déli országrészben összességében 20–30 centiméteres hóréteg is felhalmozódhat.

Ahogy reggeli, részletes előrejelzésünkben is említettük, a rendkívüli időjárási körülményekre való tekintettel a közlekedőknek különös körültekintéssel kell útnak indulniuk a következő napokban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap este közleményt adott ki a havazás miatt.

A várható havazással érintett térségekben a szakemberek már a havazást megelőzően juttatnak ki útszóró sót annak érdekében, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák, és elérjék, hogy később, a hóekézés során a havat könnyebben le tudják tolni az útról.

Amint megérkezik a havazás, és a friss hó vastagsága a burkolaton eléri a 3–5 centimétert,a sószórás mellett a hóekézési munkák is megkezdődnek.

Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio