Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
A korábbi napokban előrejelzett ciklon csapadékzónája ma reggelre elérte Magyarországot, így a déli országrészeken jelentős havazás kezdődött meg. Az Időkép cikke szerint a hótakaró vastagsága csütörtökre helyenként a 30 centimétert is meghaladhatja. A csapadékrendszer és a vele együtt a Kárpát-medencébe beáramló fagyos légtömegek a következő napokban több hullámban érik el Magyarországot, egész héten tartós mínuszokat és kiadós havazást okozva.

A meteorológiai előrejelzések szerint

dél felől már megérkezett hazánkba a mediterrán ciklonhoz köthető csapadékrendszer.

Ez elsősorban a déli területeken okoz a nap folyamán intenzív havazást. A csapadékzóna azonban folyamatosan észak felé halad, ezért az ország más részein is számítani lehet hóesésre. A HungaroMet Facebook-oldalán közzétett térkép szerint főleg a dél-nyugati területeken kezdődött el a havazás hétfő reggel.

hótérkép-időjárás-előrejelzés-havazás-hó-hideg-tél-hungaromet
Kép forrása: HungaroMet

A szélviszonyok kedvezőtlenül alakulnak. A Tiszántúlon az északkeleti,

Több mint négy éve nem volt ilyen alacsony a török infláció, már „csak” 30%

Itt a bejelentés: kiderült, mennyit lehet keresni az Aldiban

Hamarosan élőben válaszol a sajtó kérdéseire Orbán Viktor

az esti órákban a Kisalföldön pedig az északi szél erősödik meg, ami helyenként hófúvásokat idézhet elő.

A meteorológiai modellek szerint kedd reggelre elsősorban a déli megyékben alakulhat ki akár 10 centiméter vastag friss hóréteg. Az ország délkeleti térségében azonban a magasban áramló melegebb légtömegek hatására a hó időszakosan ónos esővé válhat. Erre a területre a HungaroMet külön figyelmeztetést adott ki.

A többi megyében az 5 centiméternél vastagabb hótakaró kialakulása miatt van érvényben időjárási figyelmeztetés.

hótérkép-időjárás-előrejelzés-havazás-hó-hideg-tél
Kép forrása: Időkép

A havazás kedden és szerdán további hullámokban folytatódik. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban a déli országrészben összességében 20–30 centiméteres hóréteg is felhalmozódhat.

Ahogy reggeli, részletes előrejelzésünkben is említettük, a rendkívüli időjárási körülményekre való tekintettel a közlekedőknek különös körültekintéssel kell útnak indulniuk a következő napokban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. vasárnap este közleményt adott ki a havazás miatt.

A várható havazással érintett térségekben a szakemberek már a havazást megelőzően juttatnak ki útszóró sót annak érdekében, hogy a friss hó azonnali burkolatra tapadását megakadályozzák, és elérjék, hogy később, a hóekézés során a havat könnyebben le tudják tolni az útról.

Amint megérkezik a havazás, és a friss hó vastagsága a burkolaton eléri a 3–5 centimétert,a sószórás mellett a hóekézési munkák is megkezdődnek.

Első körben a Magyar Közút által kezelt gyorsforgalmi utak, majd a főutak, végül a mellékutak következnek, előre meghatározott sorrendben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

