  • Megjelenítés
Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán
Gazdaság

Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Portfolio
Hétfő délelőtt 11 órától hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, aki ígérete szerint minden újságírói kérdésre válaszol majd. Az eseményen egy sor fontos gazdasági téma is terítékre kerülhet, így érdemes lesz követni a tájékoztatót.
Megosztás

Pénzügyi védőpajzsot kértünk Amerikától

Az USA egy elnöki rendszer, minden megállapodás személyes, mi ehhez alkalmazkodunk. Az a biztos, amit a hivatalban lévő mindenkori miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel - mondja Orbán az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán.

Magyarországnak az első világháború elvesztése óta mindig szüksége volt valamilyen védőpajzsra

- mondja Orbán. Szerinte Brüsszelből jelenleg nem számíthatunk ilyen védőpajzsra, ezért kell gondoskodnunk, hogy máshonnan kapjuk meg.

Én kértem ilyen védőpajzsot, de olyan megoldás nem állt rendelkezésre, ami nekünk és az amerikaiaknak is megfelel, ezért abban állapodtunk meg, hogy a kollégáink kidolgozzák azt a megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Ezt a munkát a külügyminiszter vezeti

- teszi hozzá Orbán.

Megosztás

Alacsonyabb energiaárak jöhetnek

Az új világ egyik erőteljes megnyilvánulása az, ami Venezuelában zajlik, ezen az új nyelven fog beszélni a világ. Úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energiapolitika kell, ami Magyarország számára jó hír,

komoly esélyt látok arra, hogy Magyarország számára kedvezőbb világpiaci energiaár alakul ki.

A bóvli kategória "szóba sem jön" Magyarország kapcsán, a nagy világcégek sorra hozzák ide befektetéseiket - mondja Orbán, aki további jelentős amerikai beruházásokra számít, ebből is látszik, hogy "Brüsszelen kívül is van élet".

Magyarország uniós tagsága fontos és fontos gazdasági lehetőségeket is biztosít számunkra, de ha beszorulnánk ebbe, annak meginnánk a levét. Orbán Viktor szerint Magyarországnak a világ minden hatalmi központjával jó kapcsolatot kell ápolnia.

A jövőnket az Unión belül a NATO védelmi pajzsával képzeljük el szuverén külpolitikával és szuverén energiapolitikával

- szögezi le a kormányfő.

Megosztás

Választási kilátások

A mi célunk, hogy megismételjük a 2022-es választási eredményt - mondja a parlamenti választások kapcsán Orbán. Hozzáteszi: csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, akiket Brüsszelből fizetnek, azokat nem sorolja ide.

Megosztás

Hadigazdaság helyett békegazdaság

Mi az európai hadigazdasággal szemben békegazdaságot építünk, ezért olyan intézkedések lépnek életbe, melyek Nyugat-Európában elképzelhetetlenek - emeli ki Orbán, majd sorolja a kormány eddig bejelentett lépéseit.

Megosztás

Az új korszak legfontosabb kérdései

Az új korszaknak több fontos kérdése van, Európában az egyik ilyen, hogy háború vagy béke lesz-e.

A másik kulcskérdés az energiabiztonság, ami szuverenitási és technológiai téma is. Magyarország számára erős beszállítói lánc, biztos infrastruktúra és komoly, nagy energiacégek kellenek. Orbán Viktor kiemelte, hogy bíróságon fog a kormány harcolni a brüsszeli döntések ellen, melyek az orosz energiahordozókról való leválást szorgalmazzák.

A 2026-os év és az új korszak harmadik nagy kérdése a migráció. Ebben a magyar kormány álláspontja változatlan: nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort és nem változtatjuk meg a határellenőrzési szabályokat.

Az új korszak negyedik nagy kérdése a fejlődés lehetősége, hogy van-e lehetősége Magyarországnak, hogy fejlődjön akkor, amikor az európai gazdaság lejtmenetben van.

Ebben az új korszakban sem szabad feladni a gazdasági és gazdaságfejlesztési céljainkat

- szögezi le Orbán. Szerinte ehhez az kell, hogy a pénzt a magyar emberekre költsék el.

Megosztás

Új korszakba léptünk

2025 rendkívül mozgalmas év volt, ezt mindannyian tudjuk, 82 állam- és kormányfői találkozón vettem részt és ott voltam 25 csúcstalálkozón is. Tavaly mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy korszak lezárult a nemzetközi politikában, Donald Trump hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést a régi korszaknak - mondja Orbán Viktor bevezetőjében. Szerinte a "régi korszak" a liberális világrend, melynek szabályai ma már nem érvényesek, mivel a nemzetek korszakába léptünk be.

Megosztás

Két óra van rá

63 médium több mint száz munkatársa regisztrált az eseményre, melyre kétórás időkeret áll rendelkezésre - kezdi Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár.

Megosztás

Hamarosan élőben válaszol a sajtó kérdéseire Orbán Viktor

Immár hagyomány, hogy minden évben egyszer kiáll az újságírók elé Orbán Viktor, aki az elmúlt években ezt december végén tette meg, most viszont januárra csúszott a nemzetközi sajtótájékoztató. Ezeken az eseményeken általában a kormányfő órákon keresztül élőben válaszol a sajtó kérdéseire. Várhatóan a mai tájékoztatón is

szóba kerülnek majd lényeges gazdasági kérdések, például:

  • a költségvetés helyzete, esetleges választás előtti intézkedések,
  • általános gazdasági kilátások,
  • a kormány és az Európai Unió viszonya, az uniós források sorsa,
  • az inflációs kilátások, az árrésstopok fenntartása,
  • geopolitikai fejlemények, az orosz-ukrán háború alakulása.

Az eseményen felmerülő releváns gazdasági témákról a Portfolio élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette Venezuela szövetségese: több tucatnyian meghaltak Donald Trump katonai akciójában
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility