Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Pénzügyi védőpajzsot kértünk Amerikától
Az USA egy elnöki rendszer, minden megállapodás személyes, mi ehhez alkalmazkodunk. Az a biztos, amit a hivatalban lévő mindenkori miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel - mondja Orbán az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán.
Magyarországnak az első világháború elvesztése óta mindig szüksége volt valamilyen védőpajzsra
- mondja Orbán. Szerinte Brüsszelből jelenleg nem számíthatunk ilyen védőpajzsra, ezért kell gondoskodnunk, hogy máshonnan kapjuk meg.
Én kértem ilyen védőpajzsot, de olyan megoldás nem állt rendelkezésre, ami nekünk és az amerikaiaknak is megfelel, ezért abban állapodtunk meg, hogy a kollégáink kidolgozzák azt a megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Ezt a munkát a külügyminiszter vezeti
- teszi hozzá Orbán.
Alacsonyabb energiaárak jöhetnek
Az új világ egyik erőteljes megnyilvánulása az, ami Venezuelában zajlik, ezen az új nyelven fog beszélni a világ. Úgy számolunk, hogy az amerikaiaknak olcsóbb energiapolitika kell, ami Magyarország számára jó hír,
komoly esélyt látok arra, hogy Magyarország számára kedvezőbb világpiaci energiaár alakul ki.
A bóvli kategória "szóba sem jön" Magyarország kapcsán, a nagy világcégek sorra hozzák ide befektetéseiket - mondja Orbán, aki további jelentős amerikai beruházásokra számít, ebből is látszik, hogy "Brüsszelen kívül is van élet".
Magyarország uniós tagsága fontos és fontos gazdasági lehetőségeket is biztosít számunkra, de ha beszorulnánk ebbe, annak meginnánk a levét. Orbán Viktor szerint Magyarországnak a világ minden hatalmi központjával jó kapcsolatot kell ápolnia.
A jövőnket az Unión belül a NATO védelmi pajzsával képzeljük el szuverén külpolitikával és szuverén energiapolitikával
- szögezi le a kormányfő.
Választási kilátások
A mi célunk, hogy megismételjük a 2022-es választási eredményt - mondja a parlamenti választások kapcsán Orbán. Hozzáteszi: csak szuverén emberekkel hajlandó vitázni, akiket Brüsszelből fizetnek, azokat nem sorolja ide.
Hadigazdaság helyett békegazdaság
Mi az európai hadigazdasággal szemben békegazdaságot építünk, ezért olyan intézkedések lépnek életbe, melyek Nyugat-Európában elképzelhetetlenek - emeli ki Orbán, majd sorolja a kormány eddig bejelentett lépéseit.
Az új korszak legfontosabb kérdései
Az új korszaknak több fontos kérdése van, Európában az egyik ilyen, hogy háború vagy béke lesz-e.
A másik kulcskérdés az energiabiztonság, ami szuverenitási és technológiai téma is. Magyarország számára erős beszállítói lánc, biztos infrastruktúra és komoly, nagy energiacégek kellenek. Orbán Viktor kiemelte, hogy bíróságon fog a kormány harcolni a brüsszeli döntések ellen, melyek az orosz energiahordozókról való leválást szorgalmazzák.
A 2026-os év és az új korszak harmadik nagy kérdése a migráció. Ebben a magyar kormány álláspontja változatlan: nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort és nem változtatjuk meg a határellenőrzési szabályokat.
Az új korszak negyedik nagy kérdése a fejlődés lehetősége, hogy van-e lehetősége Magyarországnak, hogy fejlődjön akkor, amikor az európai gazdaság lejtmenetben van.
Ebben az új korszakban sem szabad feladni a gazdasági és gazdaságfejlesztési céljainkat
- szögezi le Orbán. Szerinte ehhez az kell, hogy a pénzt a magyar emberekre költsék el.
Új korszakba léptünk
2025 rendkívül mozgalmas év volt, ezt mindannyian tudjuk, 82 állam- és kormányfői találkozón vettem részt és ott voltam 25 csúcstalálkozón is. Tavaly mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy korszak lezárult a nemzetközi politikában, Donald Trump hivatalba lépése megadta a kegyelemdöfést a régi korszaknak - mondja Orbán Viktor bevezetőjében. Szerinte a "régi korszak" a liberális világrend, melynek szabályai ma már nem érvényesek, mivel a nemzetek korszakába léptünk be.
Két óra van rá
63 médium több mint száz munkatársa regisztrált az eseményre, melyre kétórás időkeret áll rendelkezésre - kezdi Kovács Zoltán nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár.
Hamarosan élőben válaszol a sajtó kérdéseire Orbán Viktor
Immár hagyomány, hogy minden évben egyszer kiáll az újságírók elé Orbán Viktor, aki az elmúlt években ezt december végén tette meg, most viszont januárra csúszott a nemzetközi sajtótájékoztató. Ezeken az eseményeken általában a kormányfő órákon keresztül élőben válaszol a sajtó kérdéseire. Várhatóan a mai tájékoztatón is
szóba kerülnek majd lényeges gazdasági kérdések, például:
- a költségvetés helyzete, esetleges választás előtti intézkedések,
- általános gazdasági kilátások,
- a kormány és az Európai Unió viszonya, az uniós források sorsa,
- az inflációs kilátások, az árrésstopok fenntartása,
- geopolitikai fejlemények, az orosz-ukrán háború alakulása.
Az eseményen felmerülő releváns gazdasági témákról a Portfolio élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megremegett a stabilnak hitt diktatúra.
Kilőttek a védelmi részvények a venezuelai hírekre
Nagy emelkedések az európai tőzsdéken.
Történelmi fordulat készül Európában: 2026-ban jöhet a gazdasági háború Washingtonnal
Már lelepleződtek a brüsszeli tervek.
Keresik a menedéket a befektetők, szárnyal az arany és az ezüst a venezuelai hírekre
Fokozódnak a geopolitikai feszültségek.
Több mint négy éve nem volt ilyen alacsony a török infláció, már „csak” 30%
Ott már ennek is örülni kell.
Erősen kezdi az évet a BUX
A Mol és az OTP vezetésével emelkednek a blue chipek.
Itt a bejelentés: kiderült, mennyit lehet keresni az Aldiban
Emelkedtek a bérek
Most érdemes lakást venni Nagy-Britanniában, gyorsul a drágulás
Tavaly az éves átemelkedés mindössze 0,6 százalék volt.
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?