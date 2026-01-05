Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Az USA egy elnöki rendszer, minden megállapodás személyes, mi ehhez alkalmazkodunk. Az a biztos, amit a hivatalban lévő mindenkori miniszterelnök megköt az amerikai elnökkel - mondja Orbán az amerikai pénzügyi védőpajzs kapcsán.

Magyarországnak az első világháború elvesztése óta mindig szüksége volt valamilyen védőpajzsra

- mondja Orbán. Szerinte Brüsszelből jelenleg nem számíthatunk ilyen védőpajzsra, ezért kell gondoskodnunk, hogy máshonnan kapjuk meg.

Én kértem ilyen védőpajzsot, de olyan megoldás nem állt rendelkezésre, ami nekünk és az amerikaiaknak is megfelel, ezért abban állapodtunk meg, hogy a kollégáink kidolgozzák azt a megoldást, ami mindenki számára elfogadható. Ezt a munkát a külügyminiszter vezeti

- teszi hozzá Orbán.