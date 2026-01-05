Rossz hírek érkeztek Amerikából, nagy bajban a feldolgozóipar

Az ISM ma közzétett felmérése szerint rövid távon nem várható érdemi fellendülés az amerikai feldolgozóiparban. A közgazdászok ugyanakkor bíznak abban, hogy Trump adócsökkentései idén fordulatot hozhatnak.
A megkérdezett vállalatvezetők továbbra is a vámokat jelölték meg fő problémaként. Egyes vegyipari gyártók azt mondták, remélik, hogy
visszatérhetünk a szabadkereskedelemhez, amire a fogyasztók a vásárlásaikkal már rég megszavaztak.
Trump szerint a vámok több százmilliárd dollár bevételt hoznak az államkasszának, és erősítik az Egyesült Államok gazdasági biztonságát.
A mesterséges intelligenciába irányuló beruházásokon túl azonban az átfogó importvámok összességében inkább visszavetették a feldolgozóipart,
annak ellenére, hogy az elnök ezeket a régóta hanyatló hazai gyáripar megerősítéséhez szükséges lépésként állítja be. Közgazdászok szerint a mélyebb, strukturális problémák – köztük a munkaerőhiány – miatt küszködik a korábban jól teljesítő ágazat.
Az ISM adatai szerint a feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) 2025 decemberében 47,9 pontra esett vissza a novemberi 48,2 pontról. Ez 2024 októbere óta a legalacsonyabb érték. Az 50 pont alatti adat az ágazat zsugorodását jelzi, a mutató pedig már tíz egymást követő hónapja marad a kritikus szint alatt.
A decemberi visszaesés elsősorban a termelési és készletmutatók gyengülésének tudható be, amelyek novemberben még javulást mutattak. Susan Spence, az ISM felméréséért felelős bizottság elnöke elmondta: múlt hónapban a feldolgozóipari GDP 85 százalékát kitevő vállalatok aktivitása mérséklődött, szemben a novemberi 58 százalékkal.
A 17 vizsgált iparágból mindössze kettő – a villamossági berendezések, háztartási gépek és alkatrészek, valamint a számítógépek és elektronikai termékek gyártása – számolt be növekedésről. A többi, köztük a vegyipar, a gépgyártás és a szállítóeszközök gyártása visszaesést jelentett.
A fémfeldolgozók szerint
a megrendelések tovább csökkentek, december pedig "siralmas" hónap volt.
Hozzátették, hogy január és február sem ígérkezik jobbnak: a rendelések mintegy 25 százalékkal maradnak el az egy évvel korábbi szinttől. A számítógép- és elektronikai gyártók arról számoltak be, hogy haszonkulcsuk csökkent, mert a költségnövekedést nem tudják teljes mértékben áthárítani vevőikre.
A szállítóeszközök gyártói szerint ugyan sok ügyfél már 2026-ra is ad le megrendeléseket, ezek volumene azonban 20–30 százalékkal elmarad a megszokottól.
Az ágazat általános várakozása szerint 2026 első fele újabb gyenge időszak lesz.
Egyes villamossági berendezéseket gyártó cégek úgy fogalmaztak, hogy "összességében elég sötéten látják a helyzetet". Volt olyan vállalat, amely arról számolt be, hogy 2025-ös bevétele 17 százalékkal csökkent a vámok következtében.
A Yale Budget Lab becslése szerint Trump protekcionista vámpolitikája az importált termékekre kivetett átlagos vámszintet a tavaly januári kevesebb mint 3 százalékról közel 17 százalékra emelte.
Az előretekintő új megrendelések részindexe decemberben 47,7 ponton állt, ami már a negyedik egymást követő hónap csökkenő keresletet jelez. A készletmutató 3,7 százalékponttal, 45,2 pontra esett, míg a termelési index 51,4 pontról 51 pontra mérséklődött.
A gyárak alapanyagárai továbbra is magasak, ami hozzájárul ahhoz, hogy az infláció tartósan a Federal Reserve (Fed) 2 százalékos célja felett maradjon. Az ISM árindexe változatlanul 58,5 ponton állt.
A gyenge kereslet közepette a feldolgozóipari foglalkoztatás már a tizenegyedik egymást követő hónapja mérséklődik.
Az ISM mérése szerint ez az ágazat leghosszabb zsugorodási időszaka az elmúlt nagyjából öt évben. A szervezet megjegyezte: minden egyes, felvételről szóló vállalati kommentárra három létszámcsökkentést említő megjegyzés jutott.
Stephen Stanley, a Santander U.S. Capital Markets vezető amerikai közgazdásza emlékeztetett arra, hogy az elmúlt két hónapban több vámügyi megállapodás született, és számos mentességet is megadtak. Szerinte az új évben további hasonló lépések várhatók, de egyelőre kérdéses, hogy mindez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a feldolgozóipar kilábaljon a jelenlegi pangásból.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
