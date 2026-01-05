  • Megjelenítés
Vízórád van? Figyelmeztetés érkezett
Gazdaság

Vízórád van? Figyelmeztetés érkezett

Portfolio
A héten megérkezik az igazi téli idő hóval és erős lehűléssel, emiatt érdemes gondoskodni a vízmérők, valamint a vízvezetékek és a szerelvények téliesítéséről - hívja fel a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - végett - írják közleményükben.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélyes időjárási jelenség közeleg: vastag jégpáncél boríthatja be az ország egy részét

Ítéletidő: elesett az európai főváros reptere, magyarországi járat is érintett

Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik

A télen is lakott ingatlanoknál fontos a vízmérőakna szigetelése, ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni.

A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak,

az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak.

Még több Gazdaság

Orbán Viktor: a bóvli szóba sem jön Magyarország kapcsán

Veszélyes időjárási jelenség közeleg: vastag jégpáncél boríthatja be az ország egy részét

Több mint négy éve nem volt ilyen alacsony a török infláció, már „csak” 30%

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is, ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell.

A vízdíjszámlán szereplő víziközmű szolgáltató hibabejelentő számát kell tárcsázni és érdeklődni a további feladatokra vonatkozóan.

Minden olyan vízelfolyás, amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat

- írják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Bejelentette Venezuela szövetségese: több tucatnyian meghaltak Donald Trump katonai akciójában
Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn
Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility