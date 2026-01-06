  • Megjelenítés
A sűrű havazás miatt több útszakaszon nem közlekedhetnek a kamionok

MTI
A sűrű havazás miatt lezárták a kamionforgalom elől a 82-es főutat Zirc és Veszprém között, a 83-as főutat Bakonyjákó és Farkasgyepű között, valamint a 8-as főúton Kislőd és Városlőd térségében sem tudnak közlekedni a kamionok - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán kedd este.

Jelezték azt is, hogy a 8-as főút ajkarendeki emelkedőjén sem tudnak a kamionok közlekedni, az érintett szakaszon lassú haladásra kell számítani.

A rendőrség azt kéri, csak akkor induljon bárki útnak, ha elengedhetetlen, és kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel tegye.

Az autóba készítsen takarót, megfelelő mennyiségű folyadékot, szélvédő takarítására alkalmas eszközt, valamint hólapátot is, az üzemanyagtankot pedig előzetesen töltse tele - javasolták.

