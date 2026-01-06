A sűrű havazás miatt több útszakaszon nem közlekedhetnek a kamionok

Jelezték azt is, hogy a 8-as főút ajkarendeki emelkedőjén sem tudnak a kamionok közlekedni, az érintett szakaszon lassú haladásra kell számítani.
A rendőrség azt kéri, csak akkor induljon bárki útnak, ha elengedhetetlen, és kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel tegye.
Az autóba készítsen takarót, megfelelő mennyiségű folyadékot, szélvédő takarítására alkalmas eszközt, valamint hólapátot is, az üzemanyagtankot pedig előzetesen töltse tele - javasolták.
Trump ütőkártyát adott Kína kezébe a Venezuela elleni támadással
Matura Tamás elemzése.
Hidegfront söpör végig Európán: iskolák zártak be, vonatok álltak le, repterek bénultak meg
Súlyos fennakadások vannak.
Újabb 10-20 centiméter hó hullhat ma éjszaka, a héten pedig -20 fok is lehet Magyarországon
Fokozódik a havazás intenzitása.
Megnevezte Trump Amerika következő célpontját - Megtörte a csendet a miniszterelnök
"Nem kell pánikba esni."
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Kijevnek csak egyetlen lehetősége van most.
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.