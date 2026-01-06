Évekig futhattak a pénzük után, most a csődbe ment ország kárpótolná őket

Amer Bisat gazdasági miniszter szerint a következő években jelentős likviditás áll majd rendelkezésre. Ebből nemcsak a kisbetéteseket, hanem a jegybanki eszközök hozamainak felhasználásával a nagyobb betéteseket is ki tudják fizetni.
A kormány múlt hónapban fogadott el egy törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a betétesek számára, hogy négy éven belül akár 100 ezer dollárt is visszaigényeljenek. Az ezt meghaladó összegeket jegybanki eszközökkel fedezett kötvényekké alakítják át.
A lépés fontos mérföldkő a bankszektor iránti bizalom helyreállításában.
Az arab ország 2020-ban mintegy 30 milliárd dollárnyi nemzetközi kötvényen jelentett csődöt.
Az infláció az elmúlt két évben ugyan mérséklődött, de továbbra is nagyjából 15 százalék körül alakul. A Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a kötvénytulajdonosokkal folytatott tárgyalások továbbra is nehéznek ígérkeznek, miközben az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünet is törékeny.
A miniszter közölte, hogy a veszteségeket a jegybank, a helyi bankok és a betétesek között osztják meg, és a kormány is hozzájárul majd a teher viseléséhez. A kisbetétesek készpénzes kifizetését a jegybank és a kereskedelmi bankok közösen finanszírozzák.
Súlyos összeomlásból állnak talpra
Libanon gazdasága 2019-ben omlott össze, amikor a külföldi libanoniak hazautalásai elapadtak, és összeomlott a dollárhoz történő árfolyamrögzítés. A jegybank mintegy 80 milliárd dollárnyi tartozást halmozott fel a kereskedelmi bankokkal szemben. A bankok tőkekorlátozásokat vezettek be, miközben a szegénység és a munkanélküliség meredeken emelkedett.
A gázai konfliktus kitörésekor az Izrael és a Hezbollah közötti összecsapások pusztító háborúvá fajultak, amely ezreket ölt meg, milliókat kényszerített menekülésre, és Dél-Libanon mezőgazdasági területeinek nagy részét elpusztította.
A konfliktus ugyanakkor meggyengítette az Irán által támogatott Hezbollahot, és hozzájárult egy, az Egyesült Államokkal baráti viszonyt ápoló elnök megválasztásához. Emellett olyan kormány alakult, amely a milíciák lefegyverzését és a gazdaság újjáélesztését ígéri.
Bisat óvatos optimizmussal beszélt a helyreállítási tervet rögzítő törvénytervezet parlamenti elfogadásának esélyeiről, annak ellenére, hogy a korábbi terveket – köztük a Lazard 2020-as javaslatát – elutasították. A Nemzetközi Valutaalappal folytatott tárgyalásokat szerinte jelenleg meglehetősen pozitívnak tekinthetik.
