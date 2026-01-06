Évtizedenként egyszer ilyen extrém az időjárás Magyarországon

A jelentősebb országos havazások közül a mostanihoz leginkább a 2012 februárjában tapasztalt esemény hasonlítható, amikor szintén egy mediterrán ciklon alakította térségünk időjárását. Sokan ugyanakkor

elsősorban az 1987-es rendkívüli havazásra asszociálnak egy ilyen helyzetben.

2012. február 3-án az Észak-Európa felett elhelyezkedő anticiklon peremén Szibériából nagy mennyiségű hideg légtömeg áramlott a kontinens középső része felé. Ez nappal is jelentős fagyokat okozott, egyes térségekben a maximum-hőmérséklet is csupán mínusz 10 Celsius-fok körül alakult. A hideg levegő a Földközi-tenger térségébe érve mediterrán ciklont hozott létre, amely több napon keresztül meghatározta hazánk időjárását. Az akkori helyzet nagy mennyiségű hóval és hófúvásokkal járt, hasonlóan a mostani eseményhez. Az ország délkeleti részén helyenként 40 centiméternél is vastagabb hóréteg alakult ki, sőt a Balaton is befagyott.

Az éghajlati adatok azt mutatják, hogy a téli időszakok középhőmérséklete emelkedő tendenciát követ, vagyis a hideg hónapok fokozatosan enyhülnek. A fagyos, havas napok száma visszaesett, miközben január – amely hagyományosan a leghidegebb hónap – vált a leggyorsabban melegedő téli hónappá. A változás olyan mértékű, hogy az átlaghőmérséklet alapján már csak minimális különbség figyelhető meg december és január között.

Mindezek ellenére az elmúlt években többször is kialakultak helyenként vastagabb hórétegek, ezek azonban általában kisebb területekre korlátozódtak, és többnyire a hegyvidéki régiókat érintették.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio