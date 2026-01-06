  • Megjelenítés
Friedrich Merz:
Gazdaság

Friedrich Merz: "A német gazdaság egyes ágazataiban nagyon kritikus a helyzet"

Portfolio
Friedrich Merz kancellár 2026 legfontosabb feladatának a német gazdaság élénkítését nevezte meg abban a levélben, amelyet a CDU/CSU és az SPD parlamenti képviselőinek küldött - írta meg a Handelsblatt.

Friedrich Merz kancellár az év elején levélben fordult a CDU/CSU és az SPD frakciójának parlamenti képviselőihez, és 2026 legfontosabb feladatának a német gazdaság élénkítését nevezte meg.

A négyoldalas dokumentum szerint az eddigi döntések nem bizonyultak elegendőnek Németország gazdasági versenyképességének javításához.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy egyes ágazatokban a helyzet "nagyon kritikus".

Ezért 2026-ban olyan politikai és jogi döntésekre kell összpontosítani, amelyek érdemben javítják az üzleti környezetet. Merz szerint csak így léphet ki a válságból a német gazdaság, és indulhat újra növekedésnek.

A kancellár levelében megerősítette Ukrajna folyamatos támogatását is.

Kiemelte, hogy az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés megteremtette a pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna hosszú távon is ellenállhasson Oroszországnak.

Oroszországnak nem szabad kételkednie elszántságunkban

– írta Merz.

A német kormány emellett továbbra is olyan mielőbbi tűzszünetre törekszik, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását. A kancellár ugyanakkor elismerte, hogy a diplomáciai munka nehéz körülmények között zajlik: Oroszország alig mutat tárgyalási hajlandóságot, Zelenszkij elnök az ukrán egység fenntartásáért küzd, a transzatlanti együttműködés pedig gyökeresen megváltozott.

Levelének végén Merz arra kérte a képviselőket, hogy a problémák megoldásával erősítsék a politikába vetett közbizalmat, és így győzzék meg a lakosság túlnyomó többségét a demokrácia és a piacgazdaság értékéről.

Címlapkép forrása: EU

