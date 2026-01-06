  • Megjelenítés
Friedrich Merz:
Gazdaság

Friedrich Merz: "A német gazdaság egyes ágazatiban nagyon kritikus a helyzet"

Portfolio
Friedrich Merz kancellár 2026 legfontosabb feladatának a német gazdaság élénkítését nevezte meg abban a levélben, amelyet a CDU/CSU és az SPD parlamenti képviselőinek küldött - írta meg a Handelsblatt.

Friedrich Merz kancellár az év elején levélben fordult a CDU/CSU és az SPD frakciójának parlamenti képviselőihez, és 2026 legfontosabb feladatának a német gazdaság élénkítését nevezte meg.

A négyoldalas dokumentum szerint az eddigi döntések nem bizonyultak elegendőnek Németország gazdasági versenyképességének javításához.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy egyes ágazatokban a helyzet "nagyon kritikus".

Ezért 2026-ban olyan politikai és jogi döntésekre kell összpontosítani, amelyek érdemben javítják az üzleti környezetet. Merz szerint csak így léphet ki a válságból a német gazdaság, és indulhat újra növekedésnek.

Még több Gazdaság

Drámaian megugrott a hepatitis A-fertőzések száma Magyarországon

Megépítik a világ eddigi legnagyobb cseppfolyósított hidrogénszállító hajóját

Megérkeztek a friss hótérképek: egyes helyeken a 30 centis hó sem kizárt a következő napokban

Kapcsolódó cikkünk

Vészriadót fújtak a német iparban, reagált is a kormány

Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa

Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja

Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"

Drámai előrejelzés érkezett: évtizedes válság előtt áll Németország

Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"

A kancellár levelében megerősítette Ukrajna folyamatos támogatását is.

Kiemelte, hogy az Európai Unióban befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásáról szóló döntés megteremtette a pénzügyi feltételeket ahhoz, hogy Ukrajna hosszú távon is ellenállhasson Oroszországnak.

Oroszországnak nem szabad kételkednie elszántságunkban

– írta Merz.

A német kormány emellett továbbra is olyan mielőbbi tűzszünetre törekszik, amely megőrzi Ukrajna szuverenitását. A kancellár ugyanakkor elismerte, hogy a diplomáciai munka nehéz körülmények között zajlik: Oroszország alig mutat tárgyalási hajlandóságot, Zelenszkij elnök az ukrán egység fenntartásáért küzd, a transzatlanti együttműködés pedig gyökeresen megváltozott.

Levelének végén Merz arra kérte a képviselőket, hogy a problémák megoldásával erősítsék a politikába vetett közbizalmat, és így győzzék meg a lakosság túlnyomó többségét a demokrácia és a piacgazdaság értékéről.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Uniós kilépés: Brüsszel fájdalmas mesterkedésbe kezdett
Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility