Németországban a Jézuska éppen cél szerinti inflációt hozott

A német infláció az év utolsó hónapjában éppen az Európai Központi Bank célján, 2 százalékon állt meg – derült ki a kedden közzétett statisztikákból. Idén várhatóan egész évben ezen szint körül ingadozik majd a drágulás üteme, ami jó hír az egyébként súlyos gazdasági gondokkal küzdő országnak.

A német infláció decemberben 1,8 százalékra mérséklődött az előző havi 2,3 százalékról. Az Európai Központi Bank által használt harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) 2,0 százalékra esett vissza a novemberi 2,6 százalékról. Mindkét mutató némileg alacsonyabb lett az elemzők által vártnál. A maginfláció 2,4 százalékra csökkent, míg a szolgáltatások inflációja változatlanul 3,5 százalékon maradt.

A regionális adatok alapján az infláció mérséklődését nemcsak a kedvező energetikai bázishatások magyarázzák.

Jelentős szerepet játszott a szabadidős tevékenységek, a ruházati cikkek és az élelmiszerek árának havi összevetésben mért csökkenése is.

Az élelmiszerárak visszaesése különösen kedvező fejlemény a német fogyasztók számára.

Mi jöhet idén?

A következő hónapokban a német infláció várhatóan tovább mérséklődik, és 2 százalék alatt marad, majd az év második felében ismét gyorsulásnak indulhat.

Rövid távon a dezinflációs tényezők vannak túlsúlyban. Ide tartozik az erősebb euró árfolyama, a kedvező energia-bázishatások, valamint az eredetileg az Egyesült Államokba szánt termékek dömpingáras megjelenése az európai piacon. Ezekkel összhangban a termelői és importárak is folyamatosan csökkennek.

Hosszabb távon ugyanakkor a fiskális élénkítés egyes szektorokban újabb inflációs nyomást generálhat. A helyzetet bonyolítja a vendéglátóipar áfacsökkentése, amely várhatóan inkább a profitmarzsokat növeli, mintsem az árakat mérsékli. Emellett a minimálbér legutóbbi emelése is tartósabb inflációs nyomást válthat ki.

Összességében a német infláció 2026-ban várhatóan nagyjából 2 százalék körül ingadozik majd: az év elején kissé ez alatt, később valamivel felette alakulhat.

Ez kedvező fejlemény az Európai Központi Bank és a német kormány számára is, mivel eggyel kevesebb nehézséggel kell küzdeniük a gazdasági kihívások sora közepette.

