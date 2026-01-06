  • Megjelenítés
Németországban a Jézuska éppen cél szerinti inflációt hozott
Gazdaság

Németországban a Jézuska éppen cél szerinti inflációt hozott

Portfolio
A német infláció az év utolsó hónapjában éppen az Európai Központi Bank célján, 2 százalékon állt meg – derült ki a kedden közzétett statisztikákból. Idén várhatóan egész évben ezen szint körül ingadozik majd a drágulás üteme, ami jó hír az egyébként súlyos gazdasági gondokkal küzdő országnak.

A német infláció decemberben 1,8 százalékra mérséklődött az előző havi 2,3 százalékról. Az Európai Központi Bank által használt harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) 2,0 százalékra esett vissza a novemberi 2,6 százalékról. Mindkét mutató némileg alacsonyabb lett az elemzők által vártnál. A maginfláció 2,4 százalékra csökkent, míg a szolgáltatások inflációja változatlanul 3,5 százalékon maradt.

A regionális adatok alapján az infláció mérséklődését nemcsak a kedvező energetikai bázishatások magyarázzák.

Jelentős szerepet játszott a szabadidős tevékenységek, a ruházati cikkek és az élelmiszerek árának havi összevetésben mért csökkenése is.

Az élelmiszerárak visszaesése különösen kedvező fejlemény a német fogyasztók számára.

Még több Gazdaság

Egy egész ország elesett a havazástól, már halálos áldozatok is vannak

Évtizedenként egyszer ilyen extrém az időjárás Magyarországon

Az Egyesült Államok kivonta magát a globális megállapodásból, Európa csak nézi

Mi jöhet idén?

A következő hónapokban a német infláció várhatóan tovább mérséklődik, és 2 százalék alatt marad, majd az év második felében ismét gyorsulásnak indulhat.

  • Rövid távon a dezinflációs tényezők vannak túlsúlyban. Ide tartozik az erősebb euró árfolyama, a kedvező energia-bázishatások, valamint az eredetileg az Egyesült Államokba szánt termékek dömpingáras megjelenése az európai piacon. Ezekkel összhangban a termelői és importárak is folyamatosan csökkennek.
  • Hosszabb távon ugyanakkor a fiskális élénkítés egyes szektorokban újabb inflációs nyomást generálhat. A helyzetet bonyolítja a vendéglátóipar áfacsökkentése, amely várhatóan inkább a profitmarzsokat növeli, mintsem az árakat mérsékli. Emellett a minimálbér legutóbbi emelése is tartósabb inflációs nyomást válthat ki.

Összességében a német infláció 2026-ban várhatóan nagyjából 2 százalék körül ingadozik majd: az év elején kissé ez alatt, később valamivel felette alakulhat.

Ez kedvező fejlemény az Európai Központi Bank és a német kormány számára is, mivel eggyel kevesebb nehézséggel kell küzdeniük a gazdasági kihívások sora közepette.

Kapcsolódó cikkünk

Friedrich Merz: "A német gazdaság egyes ágazataiban nagyon kritikus a helyzet"

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Történelmi mélypontra esett a valuta, tömegek vonultak az utcára: válságos órák a világ lőporos hordójában
Jelentett a hírszerzés: dermesztő ütemben fogy Oroszország, egész települések tűnnek el nyomtalanul
Káosz az utakon: keresztbe fordult kamionok és kilométeres dugók bénítják meg az ország főbb útvonalait
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility