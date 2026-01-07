Az EKB céljára lassult az infláció az euróövezetben

A fogyasztói árak éves növekedési üteme az előző havi 2,1 százalékról 2 százalékra mérséklődött, összhangban az elemzői várakozásokkal. Az élelmiszer- és energiaárakat nem tartalmazó maginfláció 2,3 százalék volt, a szolgáltatások árindexe pedig szintén lassulást mutatott.

Az infláció már több mint fél éve az Európai Központi Bank (EKB) célszintje közelében mozog, ezért a testület június óta változatlanul hagyta az irányadó kamatot. A befektetők és a közgazdászok rövid távon nem számítanak változásra. A piacok szeptemberig mindössze 20 százalékos valószínűséget áraznak egy újabb, negyed százalékpontos kamatcsökkentésre.

Az egyes tagállamokban eltérő ütemben változnak az árak. Spanyolországban 3 százalékra csökkent az infláció, Franciaországban 0,7 százalékot, Németországban pedig 2 százalékot mértek.

A szolgáltatások tartósan magas drágulása továbbra is kihívást jelent az EKB számára, részben a vártnál erősebb bérnövekedés miatt. A bérek a harmadik negyedévben 4 százalékkal emelkedtek, ami meghaladja az árstabilitással hosszú távon összeegyeztethető ütemet.

Christine Lagarde, az EKB elnöke ugyanakkor bizakodó. Szerinte a bérek növekedési üteme idén mérséklődik, mivel a fizetések döntő részben már követték a járvány utáni áremelkedést.

Az infláció alakulását az amerikai vámok hatásai, az erős euró árfolyama és a német költségvetési expanzió is befolyásolhatja.

Az EKB alapforgatókönyve szerint az éves infláció 2026-ban átlagosan 1,9 százalékon alakulhat.

