Bevetették a HÓMUKI-t, több ezer budapesti megálló vár tisztításra

Folyamatosan zajlik a busz-és trolimegállók, villamosperonok, várakozóterek és csomópontok hó- és síkosságmentesítése a fővárosban - közölte a BKV Zrt.

Mint írták, Budapesten összesen 4804 felszíni megálló található, takarításuk ütemezetten, fokozatosan történik: elsőbbséget élveznek a legnagyobb utasforgalmú átszállóhelyek, végállomások és fő közlekedési csomópontok, utána következnek a belső és hegyvidéki kerületek könnyebben elérhető megállói, innen haladnak a kollégák a külső kerületek megállói felé.

Az 570 darab villamosperont a BKV külső partnerrel takaríttatja, a 4450 darab busz-és trolibuszmegállót a Budapesti Közművek (BKM) munkatársai tisztítják meg a hótól, a munkát nappali és éjszakai műszakokban, kézi és gépi eszközökkel végzik- számoltak be.

Kitértek arra is, hogy

a villamos infrastruktúra kritikus pontjai havazás idején a váltók,

amelyek az egyéb járművek által ráhordott hótól el tudnak tömődni. A váltófűtéseket a szakemberek már a téli időszak előtt ellenőrizték, és a szükséges karbantartásokat elvégezték - jegyezték meg.

Hozzátették, hogy az éjszakai havazás idején 20 munkatárs 4 hóseprővel és 12 töretővillamossal takarította Budapest villamoshálózatát, valamint szolgálatba állt a HÓMUKI, a BKV hóeltakarító járműve is, amelynek feladata, hogy a villamosvonalakon biztosítsa a zavartalan közlekedést.

A burkolt, például a nagykörúti villamospályák hómentesítését - ahová gépjármű is fel tud hajtani, - szükség esetén, szerződéses partnerként a BKM végzi - olvasható a közleményben.