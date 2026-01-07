Bezuhant a foglalkoztatás Magyarországon!

Az elmúlt hónapokban jelentős mértékben csökkent a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben a munkanélkülieké nem nőtt érdemben. A munkaerőpiaci helyzet romlása mögött egyre inkább úgy tűnik, hogy a munkaképes korú népesség csökkenése húzódik meg.

Utoljára 2021-ben, a Covid-válságból való kilábalás időszakában volt olyan alacsony a foglalkoztatottak száma Magyarországon, mint tavaly szeptember és november között. Ebben az időszakban 4 millió 656 ezren dolgoztak, ez 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől.

Az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól (106 ezer fő) és a közfoglalkoztatottaktól (75 ezer) megtisztított adatok (ez az elsődleges munkaerőpiac) alapján már több hónapja 4,5 millió alatt van a foglalkoztatottak száma. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, ez 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől.

További részletek hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images