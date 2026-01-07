Érkezik a havazás harmadik hulláma, ezt már mindenki meg fogja érezni

Az utóbbi napokban több hullámban sok-sok éve nem látott mennyiségű hó borította be az országot.
Ami azonban a gyerekeknek öröm, a felnőtteknek leginkább fejfájás: lefagyott, csúszós utakkal, nem induló autókkal és romokban heverő tömegközlekedéssel kell megküzdeniük. A hóhelyzet ráadásul nem csupán a mindennapi életvitelt nehezíti meg, hanem ha huzamosabb ideig fent marad, akkor már az ország gazdaságára is érezhető hatása lehet.
Hogyan árt a hó a gazdaságnak?
Az extrém időjárási helyzet több csatornán keresztül vetheti vissza a gazdaságot.
A több hó, esetleges ónos eső, fagyott utak nehezítik a közlekedést, több balesetet okoznak. Ezek súlyosabb esetben akár a szállítmányozást, fuvarozást is megnehezíti, ami készletek jellemzően rövid időn belül történő feltöltése szempontjából is kritikus fontosságú (élelmiszerek, beszállítói láncok, kereskedelem és futárszolgálat).
Mindezek miatt fennakadások lehetnek a tömegközeledésben, a busz és vasútjáratok esetében, mint ahogy már láttuk is.
A kieső utas- és teherforgalom zavart okozhat ideig-óráig a gazdaság egyes szegmenseiben, főleg ha az erőforrások bizonyos kritikus infrastruktúrához nem jutnak el (energia, üzemanyag és benzinkutak, rendszerirányítás, oktatás, egészségügy). A nagyobb mínuszokkal jellemezhető napokban bizonyos építőipari munkák sem kivitelezhetőek, de növekszik a károk kockázata is bizonyos épületek esetén.
A jelentős lehűlés miatt megnő a gáz- és távhőfelhasználás, nő a rendszer terhelése.
A mezőgazdasági szektor azonban örülhet: a hótakaró védi és táplálja a növényeket, aminek tavasszal jelentkezhetnek is a kedvező hatásai.
A tartósabb rendkívüli hideg akár egészségügyi extra költségekkel is járhat: a több baleset, nagyobb terhelés a sürgősségi osztályokon, a normál egészségügyi ellátás beszűkülésének kockázata, a magasabb felsőlégúti betegségszámok (több kieső munkaóra) mind-mind kellemetlen folyamatokat indukálhatnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint például megháromszorozódott a balesetek száma hétfőn.
Az utak takarítása, hó- és fagymentesítése a szokásosnál sokkal nagyobb terhelést rak a központi kormányzati és önkormányzati üzembentartókra. Ezen a téren azonnali költségek, valamint később "kibukó" nem várt kiadások is jelentkezhetnek (kárelhárítás következményeként, ha sérül a közlekedési vagy például az energetikai infrastruktúra).
Emellett a vendéglátóipari egységek is vesztesei egy ilyen helyzetnek: csúszós utakon, hóviharban kevesebben lépnek ki a házból beülni egy kávézóba vagy étterembe.
Egy-két napnyi havazás természetesen még nem jár a GDP-hez mérten szemmel látható gazdasági veszteségekkel, azonban ha a hóhelyzet 1-2 hétig, vagy annál is tovább fennmarad, az már nemzetgazdasági szinten is kimutatható hatásokkal járhat.
Minél több hullám érkezik, minél többször kell újra és újra feltakarítani az utakat, annál mélyebbre temeti a hótakaró a magyar gazdaságot is.
Mi jön most?
Ma érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra. Szerdán napközben elszórtan hószállingózás nem kizárt, majd estétől eleinte délen, majd a keleti tájakon ismét havazás várható.
Jellemzően 5 centiméter fog esni, de lokálisan akár 10 centiméter is hullhat.
Az északias szelet szerda délelőttig főként az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, kedd estétől északkeleten is erős lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -5 és -1 fok között várható.
Az Időkép szerint azonban még a mai nap után sem inthetünk búcsút a havazásnak. Mint írták:
a következő csapadékzóna várhatóan pénteken érkezik nyugat, északnyugat felől, de ekkor már nem csak havazni fog, délen és a Dunántúlon többfelé eshet ónos eső.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
