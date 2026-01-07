Évek óta Trump kezére játszott Venezuela bukott vezetője

Miközben az amerikai elnök, Donald Trump azon dolgozik, hogy kiszorítsa riválisait és ellenfeleit – köztük Kínát is – az amerikai kontinensről, könnyen feledésbe merül, hogy Maduro tizenkét éves uralma alatt a Pekinggel fenntartott pénzügyi kapcsolatok már így is jelentősen meggyengültek. Az elsorvadt partnerség rácáfol arra, amit Maduro "tökéletes szövetségnek" nevezett – ezt Hszi Csin-ping elnök küldöttének mondta, néhány órával az elfogása előtt.

Bár Kína továbbra is Venezuela legnagyobb olajvásárlója, és Caracas több milliárd dollárral tartozik Pekingnek, a kétoldalú kereskedelem még Maduro hatalomra kerülése előtti évben érte el csúcspontját. A kínai hitelezés 2012-ben tetőzött, majd ezután fokozatosan visszaszorult.

Azóta a gazdasági kapcsolatok lehűltek. Venezuela káoszba süllyedt, a nyersanyagárak összeomlottak, miközben Kína a globális Dél bajnokaként és az amerikai világrend ellensúlyaként próbálta pozicionálni magát.

A meggyengült kapcsolat azt jelenti, hogy Kína aligha fog kölcsönös megtorlással reagálni Trump lépéseire, miközben Washington Venezuelában próbálja növelni gazdasági befolyását. Bár Kína tart Maduro bukásától, és az olajszállítások továbbra is fontosak számára, Peking minden bizonnyal igyekszik elkerülni az eszkalációt.

2025-re Kína venezuelai importja a tizenhárom évvel korábbi vásárlások mindössze nyolc százalékára zsugorodott.

A közvetlen kínai tőkebefektetések állománya 2024-ben 318 millió dollár volt, ami a 2018-as összeg tizedét sem éri el.

Már majdnem egy évtizede annak, hogy Kína elkezdte fedezni a kockázatait. Gyakorlatilag egy olyan Kínát látunk, amely visszavonja a kötelezettségvállalásait

– mondta Stephen Kaplan, a George Washington Egyetem docense.

Caracas továbbra is mintegy húszmilliárd dollárral tartozik Kínának, beleértve az elmúlt években felhalmozott hátralékokat is. Venezuela 2016-ban adósságmoratóriumot kért, és engedélyt kapott arra, hogy egy ideig csak a kamatokat fizesse, a tőketörlesztést pedig felfüggessze.

Kína 2007-ben vált Venezuela kulcsfontosságú hitelezőjévé, amikor a néhai Hugo Chávez elnök idején infrastrukturális és olajipari projekteket kezdett finanszírozni. Becslések szerint Peking 2015-ig mintegy hatvanmilliárd dollárnyi, olajjal fedezett hitelt nyújtott állami bankjain – például a Kínai Fejlesztési Bankon – keresztül.

Venezuela évtizedek óta a rossz gazdálkodás áldozata. Ez tönkretette az ország olajinfrastruktúráját, elhúzódó hiperinflációt idézett elő, és milliókat kényszerített menekülésre a szomszédos országokba, illetve az Egyesült Államokba. A venezuelai olaj 2025-ben már csak nagyjából négy százalékát adta Kína nyersolajimportjának, miután a kitermelés drasztikusan visszaesett Maduro uralma alatt.

Miközben Kína fokozatosan visszavonult Venezuelából, Latin-Amerika más országaiban – például Brazíliában és Argentínában – továbbra is aktív hitelező maradt. Különösen azokban az államokban, amelyek kritikus ásványkincseket és akkumulátorfémeket exportálnak.

Venezuela a sereghajtók közé tartozik, ha Kína Latin-Amerikával fenntartott jelenlegi gazdasági kapcsolatait nézzük

– mondta Tang Hsziaocsang, a Csinghua Egyetem professzora, aki több, a kínai külügyminisztérium által megrendelt kutatási projektet vezetett.

Peking fennmaradó pénzügyi szerepvállalásáról nehéz pontos képet kapni. Az AidData kutatólabor adatai szerint Kína hivatalos hitelezői 106 milliárd dollár értékű hitelkötelezettséget vállaltak Venezuela felé, és az ország teljes fennálló államadóssága Kína irányába 2017-ben körülbelül 44,5 milliárd dollár volt. Frissebb adatokat azonban nehéz szerezni, mivel Caracas a 2017-es államcsőd után gyakorlatilag leállt a részletes információk közzétételével.

A lényeg az, hogy senki sem tudja biztosan, mennyivel tartozik jelenleg Venezuela kínai hitelezőinek. Könnyen lehet, hogy jelentős összegű, be nem jelentett államadósság is fennáll Kína felé

– mondta Brad Parks, az AidData ügyvezető igazgatója.

Venezuela készpénzben törlesztette kínai adósságait, mégpedig az ázsiai országba irányuló olajexport bevételeiből. A vevők a szerződésben rögzített szállítmányok ellenértékét közvetlenül az állami hitelezők – például a Kínai Fejlesztési Bank – számláira utalták. Az amerikai tengeri blokád és Venezuela csökkenő olajkitermelése azonban hozzájárult ahhoz, hogy a törlesztések akadozni kezdjenek.

A kínai vállalatok jelenléte ma már csekély Venezuelában.

Az olajcégek az eszközök államosítása és a súlyos működési nehézségek miatt csak korlátozott szerepet vállalnak. Az olajiparon kívül közműipari, építőipari és távközlési kínai cégek is jelen voltak az országban, ám közülük sokan az utóbbi években kivonultak.

Egy tanulmány szerint a Venezuelában bejegyzett 48 kínai vállalatnak több mint a fele már nem folytat aktív tevékenységet. Közülük sokan eleve csak egyes szolgáltatásokra szerződtek, vagy egyszeri értékesítést bonyolítottak le a venezuelai kormánnyal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images