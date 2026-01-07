  • Megjelenítés
Havazás: mutatjuk, hol kell veszélyes hófúvásokra számítani!
Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon lehet hófúvásra számítani, írja a HungaroMet.

A keleti tájakon lassan megszűnik a havazás, napközben pedig elszórtan fordulhat elő hószállingózás, írja a HungaroMet. Este aztán dél, délnyugat felől újabb csapadékzóna érkezik, előbb délen, majd késő estétől a keleti tájakon kezd rá megint a hóesés.

Az északkeleti, valamint a nyugati, északnyugati tájakon az élénk, helyenként erős szél hófúvást okozhat.

Máshol mérsékelt marad a légmozgás.

A hőmérséklet -5 és -1 fok között alakul délután.

