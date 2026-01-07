  • Megjelenítés
Hóhelyzet Magyarországon: az M1-es autópályán rendkívüli intézkedést kell bevezetni
Gazdaság

Hóhelyzet Magyarországon: az M1-es autópályán rendkívüli intézkedést kell bevezetni

Portfolio
Az elmúlt években szokatlanul télies időjárás komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett.

Az Útinform jelentése szerint az M1-es autópályán

a közútkezelők rendkívüli intézkedést hoznak a forgalom könnyebbé tétele érdekében, és három sávossá bővítik a közlekedést az országhatár felé.

A jelentés szerint a Biatorbágytól Bicskéig meglévő terelések átépítésével a 19 és a 37-es kilométer között változik a forgalmi rend. Ez azt jelenti, hogy az érintett szakaszon Hegyeshalom irányába három, míg Budapest felé egy sávot használhatnak az arra közlekedők. Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyi ideig lesz érvényben a megváltozott forgalmi rend.

Az egész országot érintő jelentős havazás komoly torlódásokat hozott kedd estére az M1-es autópályán, több kilométeres szakaszokon csak lépésben lehet közlekedni. Szerda reggel a közútkezelők arra kérik az autósokat, hogy az országhatár felé Szárliget és Hegyeshalom között számítsanak dugókra, míg a főváros felé Tata és Bicske között inkább az 1-s főutat válasszák.

Még több Gazdaság

Íme, a tíz legnagyobb világgazdasági kockázat 2026-ra

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

Más útvonalakon is fennakadásokat jelentett a téli időjárás,

az M3-as autópályán Budapest felé két baleset is történt.

A 170-es kilométerkőnél Polgárnál és a 151-es kilométernél, az M30-as csomópontjában egy-egy sávot kellett lezárni. Zebegénynél egy kamion fordult keresztbe a 12-es főúton, ezért a 21-es kilométernél áll a forgalom. A Biatorbágy-Tatabánya útszakaszon Szárligetnél egy autóbusz szenvedett balesetet, emiatt meg kellett állítani a forgalmat.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

Címlapkép forrása: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Megszületett a megállapodás: európai katonák mennek Ukrajnába - Két ország tett betonbiztos vállalást
Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility