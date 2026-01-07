Hóhelyzet Magyarországon: az M1-es autópályán rendkívüli intézkedést kell bevezetni

Az elmúlt években szokatlanul télies időjárás komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett.

Az Útinform jelentése szerint az M1-es autópályán

a közútkezelők rendkívüli intézkedést hoznak a forgalom könnyebbé tétele érdekében, és három sávossá bővítik a közlekedést az országhatár felé.

A jelentés szerint a Biatorbágytól Bicskéig meglévő terelések átépítésével a 19 és a 37-es kilométer között változik a forgalmi rend. Ez azt jelenti, hogy az érintett szakaszon Hegyeshalom irányába három, míg Budapest felé egy sávot használhatnak az arra közlekedők. Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyi ideig lesz érvényben a megváltozott forgalmi rend.

Az egész országot érintő jelentős havazás komoly torlódásokat hozott kedd estére az M1-es autópályán, több kilométeres szakaszokon csak lépésben lehet közlekedni. Szerda reggel a közútkezelők arra kérik az autósokat, hogy az országhatár felé Szárliget és Hegyeshalom között számítsanak dugókra, míg a főváros felé Tata és Bicske között inkább az 1-s főutat válasszák.

Más útvonalakon is fennakadásokat jelentett a téli időjárás,

az M3-as autópályán Budapest felé két baleset is történt.

A 170-es kilométerkőnél Polgárnál és a 151-es kilométernél, az M30-as csomópontjában egy-egy sávot kellett lezárni. Zebegénynél egy kamion fordult keresztbe a 12-es főúton, ezért a 21-es kilométernél áll a forgalom. A Biatorbágy-Tatabánya útszakaszon Szárligetnél egy autóbusz szenvedett balesetet, emiatt meg kellett állítani a forgalmat.

Címlapkép forrása: Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images