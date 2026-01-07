Hótorlaszok, extrém hideg és hófúvás: mutatjuk, hol lesz igazán kemény a helyzet

Az esti, késő esti óráktól dél felől újabb csapadékzóna érkezik, mely várhatóan a Tiszántúlon, Borsod térségében, illetve a Tisza vonalában okozhat újabb havazást, írja a HungaroMet.
Keleten ebből csütörtök délelőttig jelentős mennyiségű, a keleti határszélen 10-15 cm friss hó várható,
lokálisan esetleg ennél több is hullhat. A ciklonpálya függvényében esetleg a Duna-Tisza közének keleti felét, déli határvidéket is érintheti a csapadékzóna, arrafelé lepel-5 cm nem kizárt. Csütörtökön legtovább északkeleten tarthat ki a havazás, de a déli, kora délutáni órákra előreláthatólag ott is megszűnik.
Ma délutánig a Dunántúlon, jellemzőbben annak a nyugati kétharmadán és északkeleten az élénk, erős északi szél hófúvást okozhat. A Bakony térségében és északkeleten, a Bodrogközben késő délelőttig az erős széllökések (~50-55 km/h) komolyabb hótorlaszokat emelhetnek. Délutánra kissé veszíthet erejéből a légmozgás, de néhol élénk, erős lökések még lehetnek. Csütörtökre virradó éjszakától ismét egyre többfelé erőre kap a szél, így már
nagy területen alakulhat ki hófúvás az országban.
Napközben a Dunántúl középső részén és a keleti felében, valamint az Alföld délnyugati részén, illetve északkeleten lehet számítani komolyabb hófúvásra, magasabb hótorlaszok kialakulására ~55-65 km/h-ás széllökések mellett. Délutántól fokozatosan veszíteni kezd erejéből a szél, így ezzel párhuzamosan a hófúvás is gyengül.
Csütörtökre virradó hajnalra a nyugati határszélen -15 fok alá, egy-egy helyen -20 fok köré hűlhet a levegő.
Címlapkép forrása: RJ Sangosti/MediaNews Group/The via Copyright - 2019 The Denver Post, MediaNews Group.
