Kiderült, hogy hol van súlyos zavar a vonatforgalomban
Részletes tájékoztatást tett közzé a Magyarországon kialakult hóhelyzetről Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az írásból többek között kiderül, hogy jelenleg Gyékényesen van jelentős zavar a vonatközlekedésben, de több másik vonal is nehézségekkel küzd.

A gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek - kezdi a bejegyzést Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat.

A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos.

A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek, írja.

Kiemeli: a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint 2 millió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai. Január 5. hétfő 00:00 órától a Magyar Közút 25 715 tonna sót és 1 075 563 liter oldatot, míg a koncessziós társaságok körülbelül 7836 tonna sót és 894 427 liter oldatot használtak fel síkosságmentesítésre.

A vasúti helyzetről elmondta, hogy a takarítás a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek.

A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított.

A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.

    Jelenleg Gyékényesen van a GYSEV kezelésében jelentős zavar,

    a váltók tisztítása nem biztosított, az arra küldött személyzet közúti baleset okozta torlódás miatt nem jutott el a helyszínre.
  • Rákospalota-Újpesten váltóállítási gondok miatt a Veresegyházán át Vácig közlekedő vonatok csak Rákospalota-Újpest állomásig közlekednek, és onnan fordulnak, az utasoknak így másik szerelvénybe kell átszállni.
  • A Kőbánya-Kispest és Lajosmizse vonalon és a Szolnok és Hatvan közötti vonalon váltóállítási gondok jelentősebb késéseket okoztak.
  • A Hatvan és Somoskőújfalu közötti vonalon váltóállítási gond miatt az 5817 és 5827-es vonatok elmaradtak.

A buszjáratok jellemzően az ország teljes területén (15-60 perc) késéssel közlekednek,

illetve egyes esetekben bizonyos településeket nem érintenek a járatok.

A HÉV-forgalom valamennyi vonalon menetrend szerint zajlik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

