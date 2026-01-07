  • Megjelenítés
Kiderült, mennyi eurókötvényt ad el Magyarország – Itt vannak a végső számok
Kiderült, mennyi eurókötvényt ad el Magyarország – Itt vannak a végső számok

Portfolio
Összesen 3 milliárd euró értékben bocsát ki 7 és 12 éves eurókötvényeket Magyarország – írja a Reuters. A hírügynökség szerint a papírokra közel 10 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők.

Szerda reggel indult el a 7 és 12 éves eurókötvények tranzakciója, a hosszabb papír zöld kötvény. A jelek szerint gyorsan le is bonyolította az ÁKK az értékesítést,

a Reuters információi szerint 2 milliárd eurónyi 7 éves és egymilliárd eurónyi 12 éves zöld papírt bocsát ki.

A hírügynökség úgy tudja, hogy a rövidebb kötvényekre több mint 6,1 milliárd eurónyi, míg a hosszabbakra több mint 3,8 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők, vagyis összességében mintegy tízmilliárdnyi igény mutatkozott a piacon.

A hozamfelárak mintegy 30 bázisponttal csökkentek az eredeti indikációhoz képest. A hétéves kötvényt az euró midswap felett 160 bázisponttal, míg a 12 évest 195 bázisponttal értékesítette az adósságkezelő, ez

4,3-5%-os euróhozamot jelenthet a gyakorlatban.

Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forintnyi, vagyis mintegy 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel lehívása, amennyiben jóváhagyják a magyar igényt. Vagyis a mostani tranzakció után még kisebb devizakötvények jöhetnek az év végéig nagyságrendileg 1,5 milliárd euró értékben. Ez lehet euró mellett akár dollár, vagy ázsiai piaci kibocsátás japán jenben vagy kínai renminbiben.

Trader

