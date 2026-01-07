Kiderült, mennyi eurókötvényt ad el Magyarország – Itt vannak a végső számok

Szerda reggel indult el a 7 és 12 éves eurókötvények tranzakciója, a hosszabb papír zöld kötvény. A jelek szerint gyorsan le is bonyolította az ÁKK az értékesítést,
a Reuters információi szerint 2 milliárd eurónyi 7 éves és egymilliárd eurónyi 12 éves zöld papírt bocsát ki.
A hírügynökség úgy tudja, hogy a rövidebb kötvényekre több mint 6,1 milliárd eurónyi, míg a hosszabbakra több mint 3,8 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők, vagyis összességében mintegy tízmilliárdnyi igény mutatkozott a piacon.
A hozamfelárak mintegy 30 bázisponttal csökkentek az eredeti indikációhoz képest. A hétéves kötvényt az euró midswap felett 160 bázisponttal, míg a 12 évest 195 bázisponttal értékesítette az adósságkezelő, ez
4,3-5%-os euróhozamot jelenthet a gyakorlatban.
Az ÁKK 2026-os finanszírozási tervében összesen nettó 2541 milliárd forintnyi, vagyis mintegy 6,5 milliárd eurónyi devizakibocsátás szerepel, ebből 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel lehívása, amennyiben jóváhagyják a magyar igényt. Vagyis a mostani tranzakció után még kisebb devizakötvények jöhetnek az év végéig nagyságrendileg 1,5 milliárd euró értékben. Ez lehet euró mellett akár dollár, vagy ázsiai piaci kibocsátás japán jenben vagy kínai renminbiben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
