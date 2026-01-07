  • Megjelenítés
Megjelent Magyarországon a félelmetes Aujeszky-betegség, járványügyi zárlatot rendeltek el
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) járványügyi zárlatot rendelt el egy sertéstartó vállalkozás három Somogy vármegyei telepén az úgynevezett Aujeszky-betegség vírusának jelenléte miatt – tájékoztatott a hatóság a honlapján szerdán.
Azt írták: az emberre nem, ugyanakkor számos állatfajra, elsősorban a sertésekre veszélyes, herpeszvírus okozta fertőző betegség klinikai tünetei először egy somogyszobi tenyésztelepen jelentkeztek tavaly decemberben, ahol nőtt a malacelhullás és a vetélések száma.

A betegség jelenlétét a Nébih laboratóriumában december 31-én szerológiai, majd január 6-án PCR-vizsgálattal is megerősítették – tették hozzá.

Kiemelték, a hatósági intézkedések már december 31-én megkezdődtek, ennek részeként mintát vettek a gazdaság további három telepén, ebből két állomány – Somogyszob, Nagybaráti-puszta, valamint Böhönye, Terepezd-puszta – esetében igazolták a fertőzés jelenlétét.

Az érintett telepeken hatósági intézkedéseket rendeltek el a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról szóló rendelet előírásaival összhangban, továbbá folyik a járványügyi nyomozás a fertőzés eredetének felderítése és a kontakttelepek vizsgálata érdekében is

– közölték.

A Nébih azt írta, Magyarország 2015 óta az Európai Unió által elismerten mentes a betegségtől.

Az álveszettségnek is nevezett Aujeszky-betegséget Aujeszky Aladár magyar mikrobiológus különítette el az emberre is veszélyes veszettségtől még a XX. század elején. Az álveszettség hasonló tüneteket produkál, mint a veszettség, és a sertéseken kívül lovak, juhok, szarvasmarhák, valamint a kutyák és a macskák is megbetegedhetnek benne. Utóbbiaknál a megfertődőződés szinte biztosan halálos, ezért soha nem ajánlott házi kedvenceinket nyers disznóhússal etetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

