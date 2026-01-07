Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A legfrissebb kilátások szerint szerdán is tombolhat a valódi tél, mutatjuk a részleteket.

Már vasárnapi cikkünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy több napig is tartó, elhúzódó, hullámokban érkező havazás várható Magyarországon. Azóta ez be is következett: kedd éjszakáig eddig két hullámban összesen 20-30 centiméter hó hullot (csak kedden 10-20 centi friss hó esett le egyes helyeken, északnyugaton 2-8 centiméter), jelentős fennakadásokat okozva a magyar utakon. Kedd estétől több megyére is másodfokú riasztást rendeltek el hóátfúvások miatt.

A HungaroMet friss jelentésében azt közölte, hogy kontinensünk döntő részét hideg, sarkvidéki levegő árasztja el, és nagyrészt anticiklonális hatások érvényesülnek. A frontzóna hideg oldalán, a Balkánon és a Kárpát-medencében, illetve hazánktól északkeletre fekvő területeken havazás a jellemző. A frontálzóna déli részén mediterrán ciklon képződik, mely szerdán fokozatosan fölénk helyeződik.

Szerda éjfélig a következők várhatóak a meteorológiai szolgálat szerint: erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat felől sokfelé várható havazás, ami estétől intenzívebbé válhat, majd szerda délelőtt nyugat felől egyre nagyobb területen szűnik a csapadéktevékenység (az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait). Összességében szerda reggelig, délelőttig (kedden délelőtt indult ez a második hullám) hazánk délkeleti kétharmadán általában 15-20 cm közötti friss hóréteg is kialakulhat, de helyenként ennél több, az északnyugati határvidéken kevesebb hó hullhat.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra.

Szerdán napközben elszórtan hószállingózás nem kizárt, majd estétől eleinte délen, majd a keleti tájakon ismét havazás várható.

Jellemzően 5 centiméter fog esni, de lokálisan akár 10 centiméter is hullhat.

Az északias szelet szerda délelőttig főként az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, kedd estétől északkeleten is erős lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -5 és -1 fok között várható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György