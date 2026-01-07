  • Megjelenítés
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Gazdaság

Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra

Portfolio
Ahogyan azt előre jelezték a meteorológusok, valóban több hullámban érkezett az évek óta nem látott kemény havazás Magyarországra. A legfrissebb kilátások szerint szerdán is tombolhat a valódi tél, mutatjuk a részleteket.

Már vasárnapi cikkünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy több napig is tartó, elhúzódó, hullámokban érkező havazás várható Magyarországon. Azóta ez be is következett: kedd éjszakáig eddig két hullámban összesen 20-30 centiméter hó hullot (csak kedden 10-20 centi friss hó esett le egyes helyeken, északnyugaton 2-8 centiméter), jelentős fennakadásokat okozva a magyar utakon. Kedd estétől több megyére is másodfokú riasztást rendeltek el hóátfúvások miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől

Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható

Újabb 10-20 centiméter hó hullhat ma éjszaka, a héten pedig -20 fok is lehet Magyarországon

A HungaroMet friss jelentésében azt közölte, hogy kontinensünk döntő részét hideg, sarkvidéki levegő árasztja el, és nagyrészt anticiklonális hatások érvényesülnek. A frontzóna hideg oldalán, a Balkánon és a Kárpát-medencében, illetve hazánktól északkeletre fekvő területeken havazás a jellemző. A frontálzóna déli részén mediterrán ciklon képződik, mely szerdán fokozatosan fölénk helyeződik.

Szerda éjfélig a következők várhatóak a meteorológiai szolgálat szerint: erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat felől sokfelé várható havazás, ami estétől intenzívebbé válhat, majd szerda délelőtt nyugat felől egyre nagyobb területen szűnik a csapadéktevékenység (az éjszaka második felére fokozatosan a Dunától keletre helyeződik, és szerda délelőttig elhagyja az ország keleti határait). Összességében szerda reggelig, délelőttig (kedden délelőtt indult ez a második hullám) hazánk délkeleti kétharmadán általában 15-20 cm közötti friss hóréteg is kialakulhat, de helyenként ennél több, az északnyugati határvidéken kevesebb hó hullhat. 

Arra is felhívják a figyelmet, hogy érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra.

Még több Gazdaság

Elesett az M1-es autópálya, mindkét irányba! Nagy a káosz a magyar utakon

A havazás miatt lezárták a magyar-szlovén határátkelőket a kamionforgalom elől

Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható

Szerdán napközben elszórtan hószállingózás nem kizárt, majd estétől eleinte délen, majd a keleti tájakon ismét havazás várható.

Jellemzően 5 centiméter fog esni, de lokálisan akár 10 centiméter is hullhat.

Az északias szelet szerda délelőttig főként az Északnyugat-, Nyugat-Dunántúlon, kedd estétől északkeleten is erős lökések kísérhetik, emiatt e tájakon hófúvás is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -7 és -2 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán -5 és -1 fok között várható.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Meloni egyetlen húzással elérhette azt, amit a fél EU egy jó éve nyög
Valami eltört Ukrajnában: meglepő fordulat Zelenszkijtől - Mi lesz így a békével?
Narancs riasztást adtak ki Magyarországon: bedurvult a hóhelyzet - Van, ahol több mint 20 centi hó várható
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility