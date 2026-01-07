Olajat hívott vissza a Tesco

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. fogyasztói visszahívást kezdeményezett a Tesco Finest Avokádó olaj 250 ml-es kiszerelésű termékének egy tételére vonatkozóan, miután a vizsgálatok

határérték feletti glicidol tartalmat mutattak ki benne.

A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve már intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról.

A visszahívás kizárólag

a 2027.02.08-as minőségmegőrzési idővel

és L28125 tételazonosítóval rendelkező termékeket érinti,

amelyek 5051007175104 EAN kóddal vannak ellátva.

Más gyártási tételek nem érintettek a visszahívásban.

A glicidol elsősorban glicidil-zsírsav-észterek formájában található meg az élelmiszerekben, amelyek olajok finomítása során, illetve magas hőmérsékleten történő feldolgozáskor keletkeznek. Ezek a vegyületek a szervezetben karcinogén glicidolt szabadítanak fel. Az anyag sejtkárosító és rákkeltő tulajdonságai miatt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szigorú határértékeket határozott meg az élelmiszerekben található glicidil-zsírsavészterek mennyiségére vonatkozóan.

A vállalat kéri, hogy aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és az még a birtokában van, ne fogyassza el azt.

