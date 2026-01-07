Putyint másolta Trump a venezuelai művelettel?

Az Egyesült Államok elhurcolta Nicolás Madurót Venezuelából, és New Yorkban őrizetbe vette, Donald Trump elnök pedig kijelentette, hogy az USA fogja „irányítani” az országot. Bár sokkoló ez a fejlemény, ebben nincs semmi új: négy olyan precedens juthat eszünkbe, amelyek segíthetnek megérteni a mostani események olyan elemeit, amelyeket egyébként a propaganda vagy az érzelmek elhomályosíthatnak.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Először is, az amerikai intervencióknak hosszú múltjuk van Latin-Amerikában, amely az USA implicit, bár önmaga által deklarált azon jogán alapul, hogy eldönthesse kik legyenek a régió országainak vezetői. A hidegháború idején az amerikai tisztviselők által jóváhagyott vezető vagy kormányzat beiktatása általában demokráciapárti fellépésnek volt álcázva azon logika mentén, hogy Amerika fő motivációja a demokráciaellenes kommunizmus megállítása volt.

Ezúttal nincs olyan látszat, hogy a demokrácia lenne a cél.

Maduro és szövetségesei elcsalták Venezuela 2024-es elnökválasztását. De ahelyett, hogy megbüntetnék őt ezért a nagyon is valós bűncselekményért, a Trump-adminisztráció inkább a „narkoterrorizmus” lényegében fiktív vádjával lépett fel. És bár Venezuelának van egy törvényesen megválasztott elnöke, Edmundo González, semmi nem utal arra, hogy ő, vagy általában véve az ellenzék szerepelne az amerikai kormányzat terveiben.