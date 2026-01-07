Ráugrottak a befektetők a magyar eurókötvényekre, alacsonyabb lehet a hozam

Szerda reggel indult el a 7 és 12 éves magyar eurókötvények értékesítése, a hosszabb papír ráadásul zöld kötvény lehet. A Reuters beszámolója szerint kora délutánig már több mint 8 milliárd eurónyi ajánlatot nyújtottak be a befektetők. Egyelőre nem tudni, mennyit fogadnak ebből el,
támpontot az jelenthet, hogy egy éve hasonló eurókötvényekből összesen 2,5 milliárdnyit bocsátott ki az ÁKK.
Eredetileg a rövidebb papírnál az euró-dollár midswap felett 190 bázisponttal, a hosszabbnál 220 bázisponttal magasabb hozamot célzott meg az adósságkezelő. A hétéves euró midswap jelenleg 2,67%, míg a 12 éves 2,97%. Ez alapján 4,5%, illetve 5,2% környékét célozza be az ÁKK a hozamban. A friss hírek szerint
a befektetői érdeklődést látva mintegy 25 bázisponttal szűkülhetnek ezek a hozamok.
Az ÁKK az elmúlt években immár hagyományosan az év elején bonyolította le a devizakibocsátás jelentős részét, vagyis nem meglepő, hogy megint január legelején kilépnek a piacra. A decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási tervben az adósságkezelő nettó 2541 milliárd forintos deviza forrásbevonással számolt, ami közel 6,5 milliárd euró a jelenlegi árfolyam mellett. Ebből mintegy 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel, amennyiben megkapjuk. Így könnyen lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen devizakibocsátás a fenti tervek alapján.
A mostani kibocsátással várhatóan tovább emelkedik a devizaadósság részaránya a teljes adósságon belül. 2025 végén 29,9%-on volt a háromhavi átlag az előzetes adatok alapján, az ÁKK decemberben rugalmassá tette a 30%-os benchmarkot, így plusz-mínusz 3 százalékpontos eltérést elfogadnak. A most kiadott friss befektetői tájékoztató alapján az adósságkezelő az év végére 31,2%-os értékre számít.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
