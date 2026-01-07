Rögtön az év elején euróban adósodik el Magyarország

Hét és tizenkét éves eurókötvények kibocsátását kezdte meg Magyarország szerdán, a hosszabb papír zöld kötvény lehet – derül ki a Reuters piaci információjából. A kötvények árazása várhatóan ma megtörténik a befektetői érdeklődés függvényében.

A Reuters híre szerint hétéves, 2033 májusában lejáró és 12 éves, 2038 márciusában lejáró eurókötvények kibocsátására adott mandátumot az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). A hosszabb papír zöld kötvény lehet, vagyis a befolyó összeget a költségvetés zöld kiadásaira fordíthatja az állam.

A papírok indikatív árazása alapján a rövidebbnél az euró-dollár midswap felett 190 bázisponttal, a hosszabbnál 220 bázisponttal magasabb hozam mellett kerülhetnek piacra a kötvények. A hétéves euró midswap jelenleg 2,67%, míg a 12 éves 2,97%.

Ez alapján 4,5%, illetve 5,2% környékét célozza be az ÁKK a hozamban.

Ha azonban erős lesz a befektetői érdeklődés, akkor ezek a felárak szűkülhetnek napközben.

Az ÁKK az elmúlt években immár hagyományosan az év elején bonyolította le a devizakibocsátás jelentős részét, vagyis nem meglepő, hogy megint január legelején kilépnek a piacra. A decemberben bemutatott 2026-os finanszírozási tervben az adósságkezelő nettó 2541 milliárd forintos deviza forrásbevonással számolt, ami közel 6,5 milliárd euró a jelenlegi árfolyam mellett. Ebből mintegy 2 milliárd euró lehet az uniós SAFE-hitel, amennyiben megkapjuk.

A mostani kibocsátás összegéről egyelőre nincs információ, a befektetői érdeklődéstől függ majd, mekkora összeget dob piacra Magyarország, ugyanakkor

könnyen lehet, hogy nem ez lesz az egyetlen devizakibocsátás a fenti tervek alapján.

A mostani kibocsátással várhatóan tovább emelkedik a devizaadósság részaránya a teljes adósságon belül. 2025 végén 29,9%-on volt a háromhavi átlag az előzetes adatok alapján, az ÁKK decemberben rugalmassá tette a 30%-os benchmarkot, így plusz-mínusz 3 százalékpontos eltérést elfogadnak. A most kiadott friss befektetői tájékoztató alapján az adósságkezelő az év végére 31,2%-os értékre számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images