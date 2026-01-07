Tovább éleződik a konfliktus Kína és Japán között, itt az újabb bejelentés

Kína dömpingellenes vizsgálatot indított a Japánból érkező diklórszilánimport ellen – jelentette szerdán a kínai kereskedelmi minisztérium. A vegyület kulcsfontosságú a logikai, memória- és analóg chipek gyártásához szükséges vékonyrétegek előállításában. A bejelentés csak egy újabb fejezet a két ázsiai ország egyre inkább elmérgesedő viszonyában.

A feszültség akkor robbant ki, amikor Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt sugallta, hogy Tokió katonai erővel válaszolna, ha Kína megpróbálná erőszakkal megszerezni Tajvant. Peking élesen reagált, és követelte a kijelentés visszavonását, amit a japán kormányfő megtagadott.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 11. 10. Japán katonai beavatkozással fenyeget a Tajvani-szorosban, máris itt a kemény válasz

Kína kedden bejelentette, hogy azonnali hatállyal megtiltja a kettős felhasználású termékek – vagyis a polgári és katonai célra egyaránt alkalmas áruk – Japánba irányuló exportját, ha azok növelhetik Japán katonai képességeit. A részletek egyelőre homályosak, de a lépés jelentős hatással lehet a japán importra, mivel Kína Japán legnagyobb kereskedelmi partnere. A Nomura Kutatóintézet becslése szerint a kettős felhasználású termékek japán importja Kínából 10,7 billió jenre, azaz 68,4 milliárd dollárra rúg, ami a teljes kínai import mintegy 42 százaléka.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 06. Katonai beavatkozással fenyegetett Japán, Kína most visszavágott

Kihara Minoru japán kabinetfőnök szerint az intézkedések kizárólag Japánt célozzák, és jelentősen eltérnek a nemzetközi gyakorlattól; a politikus ezért elfogadhatatlannak nevezte a lépéseket. A japán külügyminisztérium hivatalos tiltakozást nyújtott be Szi Jungnak, Kína tokiói külképviseletének helyettes vezetőjének.

A kínai állami média emellett arról számolt be, hogy Peking szigoríthatja egyes közepes és nehéz ritkaföldfémek exportengedélyezési eljárását. Ezek az elemek nemcsak az akkumulátorok és a szórakoztatóelektronikai termékek fontos alapanyagai, hanem széles körben használják őket katonai eszközökben is, többek között rakétairányító rendszerekben és vadászgépek motorjainak nagy teljesítményű mágneseiben.

Japán 2024-ben ritkaföldfém-importjának mintegy 70 százalékát Kínából szerezte be.

Peking már 2010-ben is bevetette ezek exportjának korlátozását Tokió ellen egy területi vita során, ami súlyos zavarokat okozott a japán feldolgozóiparban.

A Nomura egyik elemzője szerint ha a kedden bejelentett új korlátozások a ritkaföldfémekre is kiterjednének, és három hónapig érvényben maradnának, a japán gazdaságot mintegy 660 milliárd jen veszteség érné, ami 0,11 százalékkal csökkentené a GDP-t.

A Teneo elemzőcég szerint a kínai intézkedések szándékosan homályos megfogalmazása azonnali nyomást gyakorol Takaicsi japán miniszterelnökre, hogy engedményeket tegyen. A vita kirobbanása óta Kína korlátozta a Japánba irányuló turizmust, tiltakozott az ENSZ-ben, és fokozta katonai manővereit a térségben.

A kínai hadsereg napilapja kedden úgy értékelte az eseményeket, hogy az új lépések nemcsak a nemzeti biztonságot szolgálják, hanem hozzájárulhatnak az ázsiai–csendes-óceáni térség fegyverkezési versenyének fékezéséhez is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images