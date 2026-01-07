Tovább éleződik a konfliktus Kína és Japán között, itt az újabb bejelentés

A feszültség akkor robbant ki, amikor Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt sugallta, hogy Tokió katonai erővel válaszolna, ha Kína megpróbálná erőszakkal megszerezni Tajvant. Peking élesen reagált, és követelte a kijelentés visszavonását, amit a japán kormányfő megtagadott.
Kína kedden bejelentette, hogy azonnali hatállyal megtiltja a kettős felhasználású termékek – vagyis a polgári és katonai célra egyaránt alkalmas áruk – Japánba irányuló exportját, ha azok növelhetik Japán katonai képességeit. A részletek egyelőre homályosak, de a lépés jelentős hatással lehet a japán importra, mivel Kína Japán legnagyobb kereskedelmi partnere. A Nomura Kutatóintézet becslése szerint a kettős felhasználású termékek japán importja Kínából 10,7 billió jenre, azaz 68,4 milliárd dollárra rúg, ami a teljes kínai import mintegy 42 százaléka.
Kihara Minoru japán kabinetfőnök szerint az intézkedések kizárólag Japánt célozzák, és jelentősen eltérnek a nemzetközi gyakorlattól; a politikus ezért elfogadhatatlannak nevezte a lépéseket. A japán külügyminisztérium hivatalos tiltakozást nyújtott be Szi Jungnak, Kína tokiói külképviseletének helyettes vezetőjének.
A kínai állami média emellett arról számolt be, hogy Peking szigoríthatja egyes közepes és nehéz ritkaföldfémek exportengedélyezési eljárását. Ezek az elemek nemcsak az akkumulátorok és a szórakoztatóelektronikai termékek fontos alapanyagai, hanem széles körben használják őket katonai eszközökben is, többek között rakétairányító rendszerekben és vadászgépek motorjainak nagy teljesítményű mágneseiben.
Japán 2024-ben ritkaföldfém-importjának mintegy 70 százalékát Kínából szerezte be.
Peking már 2010-ben is bevetette ezek exportjának korlátozását Tokió ellen egy területi vita során, ami súlyos zavarokat okozott a japán feldolgozóiparban.
A Nomura egyik elemzője szerint ha a kedden bejelentett új korlátozások a ritkaföldfémekre is kiterjednének, és három hónapig érvényben maradnának, a japán gazdaságot mintegy 660 milliárd jen veszteség érné, ami 0,11 százalékkal csökkentené a GDP-t.
A Teneo elemzőcég szerint a kínai intézkedések szándékosan homályos megfogalmazása azonnali nyomást gyakorol Takaicsi japán miniszterelnökre, hogy engedményeket tegyen. A vita kirobbanása óta Kína korlátozta a Japánba irányuló turizmust, tiltakozott az ENSZ-ben, és fokozta katonai manővereit a térségben.
A kínai hadsereg napilapja kedden úgy értékelte az eseményeket, hogy az új lépések nemcsak a nemzeti biztonságot szolgálják, hanem hozzájárulhatnak az ázsiai–csendes-óceáni térség fegyverkezési versenyének fékezéséhez is.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Elrendelték a vörös kódot egész Magyarországra!
A rendkívüli hideg miatt.
Tömegével szabadulnak meg rossz hiteleiktől a kínai bankok, most meghosszabbították a programot
Egyre több a bedőlt hitel, de gyorsan meg is szabadulnak tőlük.
Videó: így vonul át a hóhullám Magyarországon
Ez a második hullám.
Az Nvidia miatt felrobbant a Hyundai árfolyama
Szorosabbra fűzheti kapcsolatát a két cég.
Új általános vezérigazgató-helyettest igazolt a Wing
Walter Katalin a BKK-tól érkezik az ingatlanfejlesztőhöz.
Megjelent a ferihegyi gyorsvasút közbeszerzése
35 éves koncesszióban építheti és üzemeltetheti a gyorsvasutat a nyertes
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Mi vár idén a privátbankokra?
A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto
Hiteligénylés 2026 - Jobb, vagy rosszabb a magyarok helyzete, mint egy évvel ezelőtt?
Így 2026-ból visszatekintve elmondhatjuk, hogy számos dolog változott a pénzügyek világában az elmúlt egy évben. Felmerülhet a kérdés, hogy jobb, vagy rosszabb helyzetben van-e egy lakáshitel
Valóban megújuló erőforrás a biomassza?
A biomassza globális részesedése a villamosenergia-mixben csupán 2,26%, a károsanyag-kibocsátás szempontjából mégis a harmadik helyen állt 2024-ben.
Comcast Corporation - elemzés
Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?