Túl drágák a házak: rendkívüli lépést jelentett be Donald Trump - Drasztikusan csökkenhetnek az ingatlanárak

Trump szerint a saját otthon megvásárlása és birtoklása hosszú időn át az amerikai álom csúcsa volt, a kemény munka és a tisztességes élet jutalma. Most azonban úgy látja, hogy Joe Biden és a demokraták politikája, valamint az általuk okozott rekordmagas infláció miatt ez az álom egyre távolabb kerül sokak, különösen a fiatalabb generációk számára.

Az elnök szerdán a Truth Social közösségi oldalon közölte, hogy

azonnali lépéseket tesz, melyben megtiltja nagybefektetőknek, hogy családi házakat vásároljanak, és felszólítja a Kongresszust, hogy ezt törvényben is rögzítse.

Az emberek laknak otthonokban, nem a vállalatok."

- írta.

Az elmúlt évtizedben a magántőke-alapok, az ingatlanbefektetési társaságok és más nagy intézményi befektetők jelentős családiház-portfóliókat halmoztak fel az Egyesült Államokban. Szakértők és kritikusok szerint ez a folyamat csökkentette a potenciális lakásvásárlók számára elérhető kínálatot, és felhajtotta az árakat.

A bejelentésre heves piaci reakció érkezett: az érintett cégek részvényei zuhantak. Az ország legnagyobb családiház-bérlője, az Invitation Homes papírjai 6 százalékot estek, a Blackstone befektetési óriáscég részvényei pedig 5 százalékkal gyengültek.

Trump egyelőre nem részletezte, pontosan hogyan hajtaná végre a tilalmat, és milyen jogi eszközökkel korlátozná az intézményi befektetők vásárlásait. A lakhatással és a megfizethetőséggel kapcsolatos további javaslatait a tervek szerint két hét múlva, a davosi Világgazdasági Fórumon ismerteti.

