  • Megjelenítés
Újabb ország vágtat az összeomlás felé: az államcsőd küszöbén kényszerlépést tett az elnök
Gazdaság

Újabb ország vágtat az összeomlás felé: az államcsőd küszöbén kényszerlépést tett az elnök

Portfolio
Egyre közelebb kerül a csődhöz a 2023-as puccs után a romló finanszírozási helyzetbe kerülő Gabon, miközben az állam egyre nehezebben jut forráshoz, és gyors ütemben nő az adósságállomány. Előre menekülve az elnök most leváltotta a pénzügyminisztert, és a költségvetési irányítás átszervezése azt jelzi, hogy a kormány már rövid távon is finanszírozási kényszerhelyzetbe kerülhet – derül ki az SABC cikkéből.

Gabonban újabb személycserével reagál az államháztartási feszültségekre az államfő. Brice Oligui Nguema elnök leváltotta pénzügyminiszterét, Henri-Claude Oyimát, miközben az olajtermelő ország likviditási gondokkal és növekvő kifizetési hátralékokkal küzd. A döntés hátterében az áll, hogy a kormány egyre nehezebben jut forráshoz, és rövid távon is finanszírozási nyomás alá került.

Ráadásul az ország a rossz költségvetési helyzet miatt egyre közelebb kerül a fizetésképtelenséghez, vagyis az államcsődhöz.

A pénzügyi stabilitás kérdése így a 2023-as katonai hatalomátvétel óta először közvetlen politikai következményekkel jár. A leváltott Oyima nem számított átmeneti figurának: a befolyásos bankár és üzletember idén májusban került a pénzügyi tárca élére, közvetlenül azután, hogy Nguema megnyerte az első elnökválasztást a puccs óta. Most egy elnöki rendelet értelmében Thierry Minko, eddigi technikai tanácsadó veszi át a gazdasági, pénzügyi, adósságkezelési és állami részesedésekért felelős miniszteri posztot, kifejezetten az emelkedő megélhetési költségek elleni fellépés mandátumával.

A személycsere időzítése szorosan összefügg a hitelminősítők figyelmeztetéseivel. A Fitch Ratings nemrég leminősítette Gabon hosszú lejáratú devizaadósság-besorolását, arra hivatkozva, hogy romlik a költségvetési egyensúly, miközben elapadt a hivatalos hitelezők felől érkező finanszírozás. A hitelminősítő szerint az ország egyre inkább a regionális tőkepiacokra szorul, ám a befektetői étvágy jelentősen gyengült. Ez növeli az új kibocsátások költségét, és szűkíti a mozgásteret.

Még több Gazdaság

Megjelent egy újabb jel, hogy Németország mélyebb válságban van, mint bárki hitte

Putyint másolta Trump a venezuelai művelettel?

Javított az amerikai munkaerőpiac

A számok egyértelműen romló pályát mutatnak a Fitch előrejelzése szerint: az államadósság a GDP 72,9 százalékáról 2024-ben 80,4 százalékra emelkedett 2025-re, majd 85,5 százalékra nőhet 2026-ban, és 86,7 százalékra 2027-ben.

Ez gyors eladósodást jelez egy olyan gazdaságban, amely továbbra is erősen függ az olajbevételektől. A kormány közben bevételnövelő lépésekben gondolkodik: a gaboni elnökség decemberben bejelentette, hogy 2026-tól új lakásadót vezetnének be a közvilágítás, az úthálózat karbantartása és a városi tisztaság javítása érdekében.

A mostani lépések beleillenek abba a borúsabb képbe, amely 2025 októbere óta rajzolódott ki Gabonról az elemzői előrejelzésekben. Több nemzetközi intézmény akkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak volatilitása és a költségvetési fegyelem gyengesége miatt az ország külső finanszírozási helyzete gyorsan romolhat.

A prognózisok szerint a növekedés mérsékelt marad, miközben a fiskális hiány tartósan magas szinten ragadhat, ez pedig fenyegeti az adósságtörlesztést is, ami csődkockázattal is fenyegethet.

Az őszi előrejelzések már akkor is hangsúlyozták, hogy a gaboni gazdaság sérülékenysége nem elsősorban a növekedési potenciál, hanem a finanszírozási struktúra miatt jelent kockázatot. Az állam egyre drágábban jut forráshoz, miközben a reformok lassan haladnak, és a társadalmi kiadások iránti nyomás erősödik.

Címlapkép forrása: Desirey Minkoh via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Moszkva megelégelte az amerikai akciót: orosz tengeralattjáró és haditengerészeti egységek indultak el
Megjött a jelzés: ekkor érkezik a harmadik hóhullám Magyarországra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility