Újabb ország vágtat az összeomlás felé: az államcsőd küszöbén kényszerlépést tett az elnök

Gabonban újabb személycserével reagál az államháztartási feszültségekre az államfő. Brice Oligui Nguema elnök leváltotta pénzügyminiszterét, Henri-Claude Oyimát, miközben az olajtermelő ország likviditási gondokkal és növekvő kifizetési hátralékokkal küzd. A döntés hátterében az áll, hogy a kormány egyre nehezebben jut forráshoz, és rövid távon is finanszírozási nyomás alá került.

Ráadásul az ország a rossz költségvetési helyzet miatt egyre közelebb kerül a fizetésképtelenséghez, vagyis az államcsődhöz.

A pénzügyi stabilitás kérdése így a 2023-as katonai hatalomátvétel óta először közvetlen politikai következményekkel jár. A leváltott Oyima nem számított átmeneti figurának: a befolyásos bankár és üzletember idén májusban került a pénzügyi tárca élére, közvetlenül azután, hogy Nguema megnyerte az első elnökválasztást a puccs óta. Most egy elnöki rendelet értelmében Thierry Minko, eddigi technikai tanácsadó veszi át a gazdasági, pénzügyi, adósságkezelési és állami részesedésekért felelős miniszteri posztot, kifejezetten az emelkedő megélhetési költségek elleni fellépés mandátumával.

A személycsere időzítése szorosan összefügg a hitelminősítők figyelmeztetéseivel. A Fitch Ratings nemrég leminősítette Gabon hosszú lejáratú devizaadósság-besorolását, arra hivatkozva, hogy romlik a költségvetési egyensúly, miközben elapadt a hivatalos hitelezők felől érkező finanszírozás. A hitelminősítő szerint az ország egyre inkább a regionális tőkepiacokra szorul, ám a befektetői étvágy jelentősen gyengült. Ez növeli az új kibocsátások költségét, és szűkíti a mozgásteret.

A számok egyértelműen romló pályát mutatnak a Fitch előrejelzése szerint: az államadósság a GDP 72,9 százalékáról 2024-ben 80,4 százalékra emelkedett 2025-re, majd 85,5 százalékra nőhet 2026-ban, és 86,7 százalékra 2027-ben.

Ez gyors eladósodást jelez egy olyan gazdaságban, amely továbbra is erősen függ az olajbevételektől. A kormány közben bevételnövelő lépésekben gondolkodik: a gaboni elnökség decemberben bejelentette, hogy 2026-tól új lakásadót vezetnének be a közvilágítás, az úthálózat karbantartása és a városi tisztaság javítása érdekében.

A mostani lépések beleillenek abba a borúsabb képbe, amely 2025 októbere óta rajzolódott ki Gabonról az elemzői előrejelzésekben. Több nemzetközi intézmény akkor arra figyelmeztetett, hogy az olajárak volatilitása és a költségvetési fegyelem gyengesége miatt az ország külső finanszírozási helyzete gyorsan romolhat.

A prognózisok szerint a növekedés mérsékelt marad, miközben a fiskális hiány tartósan magas szinten ragadhat, ez pedig fenyegeti az adósságtörlesztést is, ami csődkockázattal is fenyegethet.

Az őszi előrejelzések már akkor is hangsúlyozták, hogy a gaboni gazdaság sérülékenysége nem elsősorban a növekedési potenciál, hanem a finanszírozási struktúra miatt jelent kockázatot. Az állam egyre drágábban jut forráshoz, miközben a reformok lassan haladnak, és a társadalmi kiadások iránti nyomás erősödik.

