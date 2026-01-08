  • Megjelenítés
Bejelentést tett az NNGYK a tápszerekkel kapcsolatban
Portfolio
A Nestlé Hungária Kft. kiterjesztette bizonyos tápszereinek önkéntes visszahívását, miközben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) intézkedéseket tett a folyamatos ellátás biztosítására - írta meg a hatóság.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye szerint a Nestlé Hungária Kft. 2026. január 5-én bővítette egyes anyatej-helyettesítő, anyatej-kiegészítő és speciális gyógyászati célra szánt tápszereinek önkéntes visszahívását. A hatóság hangsúlyozza, hogy az intézkedés elővigyázatossági jellegű,

igazolt megbetegedés nem történt.

Az NNGYK azonnal lépéseket tett a zavartalan ellátás fenntartása érdekében. A hivatal tájékoztatása szerint a piacon több alternatív termék is elérhető, amelyek megfelelően helyettesíthetik a visszahívott tápszereket. A nem érintett gyártási tételek továbbra is biztonságosan fogyaszthatók.

A hatóság felvette a kapcsolatot a legnagyobb forgalmazókkal és nagykereskedelmi partnerekkel, hogy biztosítsa a csecsemők és kisgyerekek folyamatos ellátását. Az érintett szülőknek azt javasolják, hogy a helyettesítő termékek kiválasztása előtt

mindenképpen konzultáljanak gyerekorvosukkal.

Az NNGYK arra kéri a fogyasztókat, hogy a visszahívott gyártási számú termékeket ne használják. A vásárlás helyszínén - legyen az gyógyszertár vagy kereskedelmi egység - mind a bontott, mind a bontatlan termékeket visszaveszik és megtérítik azok árát.

A Nestlé Hungária Kft. a nestlebaba.hu/recall weboldalon egy gyártási tétel ellenőrző felületet hozott létre, amely segíti a fogyasztókat és a gyógyszertárakat az érintett termékek pontos beazonosításában.

Az NNGYK folyamatosan figyelemmel kíséri a visszahívási folyamatot és az ellátási lánc stabilitását a magyar családok biztonsága érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

