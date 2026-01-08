  • Megjelenítés
Csökkent a készültség Ferihegyen
Csökkent a készültség Ferihegyen

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér csökkentette a havas készültségi szintjét, miközben folytatja a jégtelenítési munkálatokat az extrém időjárási körülmények ellenére - közölte a Nagy Márton a Facebookon.

A nemzetgazdasági miniszter bejegyzése szerint a budapesti nemzetközi repülőtéren ma reggelre

3-asról 2-es szintűre mérséklődött a havas készültség.

A havazás jelenleg nem jelent problémát a légiforgalom számára, azonban a jegesedés továbbra is kihívást okoz az üzemeltetőknek.

A repülőtér szakemberei folyamatos jégtelenítést végeznek, emellett intenzív takarítási munkálatokat folytatnak a futópályákon, gurulóutakon és előtereken egyaránt. A fokozott erőfeszítéseknek köszönhetően a légikikötő biztonságosan képes fogadni és indítani a járatokat.

Az utasoknak ugyanakkor érdemes felkészülniük arra, hogy az időjárási viszonyok függvényében egyes járatoknál továbbra is előfordulhatnak késések a nap folyamán.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

