Csökkent a készültség Ferihegyen

A nemzetgazdasági miniszter bejegyzése szerint a budapesti nemzetközi repülőtéren ma reggelre

3-asról 2-es szintűre mérséklődött a havas készültség.

A havazás jelenleg nem jelent problémát a légiforgalom számára, azonban a jegesedés továbbra is kihívást okoz az üzemeltetőknek.

A repülőtér szakemberei folyamatos jégtelenítést végeznek, emellett intenzív takarítási munkálatokat folytatnak a futópályákon, gurulóutakon és előtereken egyaránt. A fokozott erőfeszítéseknek köszönhetően a légikikötő biztonságosan képes fogadni és indítani a járatokat.

Az utasoknak ugyanakkor érdemes felkészülniük arra, hogy az időjárási viszonyok függvényében egyes járatoknál továbbra is előfordulhatnak késések a nap folyamán.

