Egyre több utat kell lezárni a havazás miatt - Mutatjuk a részleteket

Több útszakaszon is fennakadások tapasztalhatók országszerte a rossz időjárási viszonyok és balesetek miatt. Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat, míg az M1-es, M0-s, M4-es autópályákon és a 8-as főúton balesetek és műszaki hibák nehezítik a közlekedést - írja az Útinform.

Fejér vármegyében jelentős közlekedési korlátozások léptek életbe a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A Velence-Csákvár-Tata összekötő út Lovasberény és Csákvár közötti szakaszán, a 14-es és 25-ös kilométerszelvények között

Teljesen leállították a forgalmat a rossz látási és útviszonyok következtében.

Csákberény és Bodmér között szintén hófúvás okoz problémákat, az útszakasz csak korlátozottan járható, mivel a biztonságos közlekedés feltételei nem biztosítottak. A 8126-os jelzésű Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 11-es és a 31+400-as kilométerszelvények között kizárólag rendőri irányítás mellett haladhatnak a járművek.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom térségében három gépjármű ütközött össze a Zsámbék-Herceghalom csomópontban kialakított terelésben. A 26-os kilométernél a sérült járművek a külső sávban találhatók, de a gyorsító sávon lehetséges a baleset helyszínének kikerülése.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon műszaki hibás gépjármű akadályozza a forgalmat. A jármű a Deák Ferenc hídon, a 6-os főúti csomópont előtt, a 14-es kilométernél vesztegel a külső sávban.

Az M4-es autóúton, Cegléd közelében egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött a Szolnok felé vezető oldalon. A baleset következtében a 64-es kilométernél a külső sávot lezárták a hatóságok.

Székesfehérvár elkerülő szakaszán, a 8-as főúton szintén baleset történt: az M7-es autópálya felé vezető oldalon két személygépjármű ütközött össze. A 2-es kilométernél a külső sáv nem járható a forgalom elől történt lezárás miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images