  • Megjelenítés
Egyre több utat kell lezárni a havazás miatt - Mutatjuk a részleteket
Gazdaság

Egyre több utat kell lezárni a havazás miatt - Mutatjuk a részleteket

Portfolio
Több útszakaszon is fennakadások tapasztalhatók országszerte a rossz időjárási viszonyok és balesetek miatt. Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat, míg az M1-es, M0-s, M4-es autópályákon és a 8-as főúton balesetek és műszaki hibák nehezítik a közlekedést - írja az Útinform.

Fejér vármegyében jelentős közlekedési korlátozások léptek életbe a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A Velence-Csákvár-Tata összekötő út Lovasberény és Csákvár közötti szakaszán, a 14-es és 25-ös kilométerszelvények között

Teljesen leállították a forgalmat a rossz látási és útviszonyok következtében.

Csákberény és Bodmér között szintén hófúvás okoz problémákat, az útszakasz csak korlátozottan járható, mivel a biztonságos közlekedés feltételei nem biztosítottak. A 8126-os jelzésű Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 11-es és a 31+400-as kilométerszelvények között kizárólag rendőri irányítás mellett haladhatnak a járművek.

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom térségében három gépjármű ütközött össze a Zsámbék-Herceghalom csomópontban kialakított terelésben. A 26-os kilométernél a sérült járművek a külső sávban találhatók, de a gyorsító sávon lehetséges a baleset helyszínének kikerülése.

Még több Gazdaság

Jön az újabb hóroham, több utat le kellett zárni – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Lázár János közzétette a települések listáját, ahova nem tud bemenni a busz

Bejelentést tett az NNGYK a tápszerekkel kapcsolatban

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya felé vezető oldalon műszaki hibás gépjármű akadályozza a forgalmat. A jármű a Deák Ferenc hídon, a 6-os főúti csomópont előtt, a 14-es kilométernél vesztegel a külső sávban.

Az M4-es autóúton, Cegléd közelében egy személygépkocsi szalagkorlátnak ütközött a Szolnok felé vezető oldalon. A baleset következtében a 64-es kilométernél a külső sávot lezárták a hatóságok.

Székesfehérvár elkerülő szakaszán, a 8-as főúton szintén baleset történt: az M7-es autópálya felé vezető oldalon két személygépjármű ütközött össze. A 2-es kilométernél a külső sáv nem járható a forgalom elől történt lezárás miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility