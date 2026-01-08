Éves bázison nőttek az uniós termelői árak, haviban csökkentek

Az euróövezetben és az Európai Unióban éves szinten csökkentek, havi szinten nőttek az ipari termelői árak novemberben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön közzétett adatai szerint.

Novemberben az euróövezetben az elemzők által várt 0,2 százaléknál nagyobb mértékben, 0,5 százalékkal nőttek a termelői árak havi bázison, miután egy hónappal korábban 0,1 százalékos havi szintű emelkedést regisztráltak.

Az EU-ban 0,6 százalékkal emelkedtek a termelői árak novemberben havi összevetésben az előző hónapban regisztrált 0,1 százalékos havi szintű növekedést követően.

Az euróövezetben az energiaárak egy hónap alatt 1,8 százalékkal emelkedtek, miután októberben 0,1 százalékkal nőttek.

Az Európai Unióban az energiaárak havi szinten 1,9 százalékkal nőttek a múlt év utolsó előtti hónapjában az októberben regisztrált 0,2 százalékos emelkedés után. Energiaárak nélkül az ipari termelői árak havi szinten az euróövezetben és az EU-ban egyaránt 0,1 százalékkal nőttek.

Éves szinten az elemzők által várt 1,9 százalék helyett 1,7 százalékkal, sorban a negyedik hónapban csökkentek az euróövezeti termelői árak novemberben az előző havi 0,5 százalékos mérséklődés után. Az energiaárak az euróövezetben 7,4 százalékkal estek az előző hónapban jegyzett 3,9 százalékos éves csökkenés után.

Az EU-ban éves összevetésben 1,3 százalékkal csökkentek a termelői árak novemberben, miután egy hónappal korábban 0,2 százalékos visszaesést mértek. Az energiaárak az Európai Unióban 6,1 százalékkal csökkentek az októberben jegyzett 2,6 százalékos éves visszaesés után.

Az energiaárak nélkül a termelői árak éves szinten az euróövezetben 1,0 százalékkal, az EU-ban pedig 0,9 százalékkal emelkedtek a múlt év utolsó előtti hónapjában.

