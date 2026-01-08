Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Nem tárgyalták a Költségvetési Tanács jelentését
A kormány nem tárgyalta a Költségvetési Tanács jelentését, amely esetleges megszorítások szükségességét vetíti el.
A Költségvetési Tanács megállapította, hogy a kormány által bevezetett intézkedések jelentős
költségvetési hiánynövelő hatással járnak és több intézkedés költségvetési hatása tovább emelkedhet a következő években.
Becslésük szerint a bevezetett intézkedések statikus, bruttó költségvetési hatása 2025-ben a GDP 0,4 százaléka, 2026-ban pedig már a GDP 2,2 százaléka lehet.
A döntések 2027-ben és 2028-ban közel 2 százaléknak megfelelő GDP arányos többletforrást hagyhatnak a családoknál és a nyugdíjasoknál. A teljes költségvetési hatás a 2 gyermekes anyák kedvezményének fokozatos bővítése, valamint a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése mellett az évtized végére jelentkezhet, és 2029-re közel 1 millió édesanyát és mintegy 2,4 millió nyugdíjast támogathat.
A költségvetési hatásokat mérsékelheti, hogy az intézkedések többletjövedelmet jelentenek a családoknak, amely a fogyasztás növekedésén keresztül magasabb adóbevételeket eredményez - említette meg a Horváth Gábor vezette háromtagú testület, melynek tagja Varga Mihály jegybankelnök és Windisch László ÁSZ-elnök.
A szórakozóhelyeknek be kell tartaniuk a szabályokat
Ha a szórakozóhelyekre vonatkozó szabályokat betartják, akkor Magyarországon nem lesz olyan tragédia, mint az svájci síközpontban történt tűzeset.
A svájci Crans-Montana Le Constellation nevű klubjában szilveszter éjjel ütött ki tűz, vélhetően a pezsgős üvegekre ragasztott tűzijátékok miatt.
Amerika felelőssége, hogy Venezuela jobb hely legyen
Amerika felelőssége, hogy abban az országban, ahol katonai akciót hajtanak végre, ott az életminőség is javuljon - mondta Gulyás Venezuelával kapcsolatban.
Gulyás Gergely szerint korábban Orbán Balázs tényként rögzítette, hogy Venezuela egy elnyomó, szélsőbaloldali diktatúra alól szabadult fel. Arra a kérdésre, hogy ez az állítás mennyiben illeszkedik a szuverenista magyar külpolitika kereteibe, Gulyás úgy reagált: a magyar külpolitika a tényekre építi a működését. Annak megítélése, hogy egy országban szabadság vagy diktatúra van-e, nem ideológiai kérdés.
Mi lesz Orbán országjárásával?
Egyelőre nem tisztázott, hogy Orbán Viktor mikor és hova utazik a kampányban
- mondta Gulyás.
Az nem vitás, hogy bejárja majd az egész országot. A fideszes jelöltek nagyrészt ismertek, nem lesz nagy meglepetés a 106 körzetben.
Mi lesz a szolidarítási adóval?
Navracsics Tibor tárgyal az önkormányzatokkal a finanszírozással kapcsolatban. Az olyan szabályok módosítása, mint a szolidaritási adó számtása, egyelőre nincs napirenden.
Nem a választások előtt pár hónappal fogják ezt megtenni
- hangsúlyozta Gulyás Gergely.
A fővárossal kapcsolatban elmondta, hogy az iparűzési adó a duplájára nőtt Karácsony Gergely beiktatása óta. Ez a növekmény nagyobb, mint amennyivel több szolidaritási adót kell befizetni.
Gulyás a kormány és a főváros közötti pénzügyi konfliktusról azt mondta, hogy a vonatkozó jogszabályok a főpolgármester előtt is ismertek: amennyiben a fővárosnak tartozása keletkezik, a kormánynak jogában áll azt úgy érvényesíteni, hogy visszatartja a Budapestet megillető forrásokat. Ez történt azzal a 12 milliárd forinttal is, amely normatív támogatásként járt volna a fővárosnak a tavalyi évben.
Ha szükséges, megemelik a tűzifakeretet
A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége elegendő, de ha kell, megemelik a keretet - mondta Gulyás.
Nincs ok arra, hogy ne legyen szombat munkanap
Meg kell vizsgálni, hogy adottak-e a feltételek a munkába és iskolába járáshoz. Egyelőre nincs ok arra, hogy ne legyen munkanap a szombat.
Gulyás Gergely szerint az időjárási előrejelzések alapján sem gondolják, hogy ezt a lépést meg kell tenni.
A hajléktalanokat tudják még fogadni
A hajléktalanellátási kapacitás 85 százalékos, vagyis még tudnak fogadni embereket - mondta Gulyás Gergely.
A MÁV pályaudvarait is megnyitják a fedél nélküliek előtt.
Sok hajléktalan nem szívesen megy be szállóra
- ismerte el Vitályos Eszter.
Kinek kell feltakarítani a havat a kórházak előtt?
A kórházak területén a kórháznak kell feltakarítani a havat, de a kórház előtt az önkormányzaté ennek a felelőssége - mondta Mukics Dániel.
Azt is elmondta, hogy most nem szabad elmenni úgy hajléktalan ember mellett, hogy ne kérdeznénk meg tőke:
kell-e neki segítség.
Csak az amerikai békejavaslatnak van esélye
Az orosz-ukrán béke esélyeivel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, hogy csak az amerikai békejavaslatnak van esélye, Európa ebbe nem tud beleszólni, de nem köthet senki olyan megállapodást, amely az ukrán csatlakozást előremozdítja.
Magyarország ezt ugyanis nem támogatja és a Lisszaboni Szerződés kimondja, hogy csak egyhangú döntéssel csatlakozhat új tag az EU-hoz - tette hozzá.
Ülésezett a kormány
A kormány is foglalkozott a hóhelyzettel - ezt már Gulyás Gergely mondta.
A pillanatnyi összkép optimizmusra ad okot, mert nem lesz olyan havazás, mint amit korábban előrejeleztek
- tette hozzá.
Csak kijelölt területen lehet a jégre menni
Csak kijelölt területen lehet a jégre menni
- figyelmeztetett.
Egyedül soha nem szabad természetes vízre korcsolyával rámenni és mindenkinél kell, hogy legyen feltöltött mobiltelefon.
A kevésbé gyakorlott sofőrök ne üljenek autóba
A Katasztrófavédelem melegedőbuszokat indít, ha erre szükség lenne - mondta Mukics.
A kevésbé gyakorlott sofőrök ne üljenek autóba
- tette hozzá.
Ne csak a szélvédőket tisztítsuk le, mert a tetőn lévő hó is balesetet okozhat, a mögöttünk haladó autókra nézve veszélyes lehet.
Azt is elmondta, hogy mindenkinek a saját járdáját kell megtisztítani a hótól, a jégtől és a jégcsapoktól. Ha utóbbira nincs mód, akkor kerítsük le a járdát, ha pedig életveszélyesek a jégcsapok, akkor érdemes hívni a 112-es számot, de csak akkor ha tényleg életveszélyes a helyzet.
Nincs komoly probléma az országban a havazás miatt
Ma reggel is ülésezett az operatív törzs a hófuvás miatt - mondta Mukics Dániel.
Egy helyen, Akasztón kellett kimenteni egy családot, mert beszakadt a házuk teteje. Nagypeterd és Rózsfa településen nincs áram jelenleg, de néhány órán belül ez megoldódik. Ez 930 fogyasztási helyet érint.
Az iskolák mind megnyíltak.
Elzárt település, lezárt útszakasz nincs, súlykorlátozás sincs.
Az éjszaka fagyni fog - hívta fel a figyelmet a szóvivő.
A tűzoltókat a megszokottnál több alkalommal riasztották, főleg járművekhez, illetve a hó súlya alatt leszakadt fákhoz.
300 százalékkal nőtt meg a közúti balesetek száma tegnap az ilyenkor megszokotthoz képest.
Elkezdődött a kormányinfó
Túl van az év első ülésén a magyar kormány; a megbeszélés részleteiről ma délelőtt 10 órakor kezdődő sajtótájékoztatón számolnak be. Mivel az eseményen részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is, várhatóan
az aktuális hóhelyzet és az ezzel kapcsolatos védekezési feladatok kerülnek a fókuszba.
A közlekedési viszonyok mellett vélhetően szó lesz a január 1-jével bevezetett családi adókedvezményekről, a KKV-kat érintő adócsökkentésekről és a 14. havi nyugdíjról. Gulyás Gergely az államháztartás helyzetéről is szót ejthet, de energiapolitika és az Európai Unióval kapcsolatos ügyek is szóba kerülhetnek.
Ez hivatalosan az év első kormányinfója, bár Orbán Viktor már tartott egy nemzetközi sajtótájékoztatót január 5-án. Ezen többek között az derült ki, hogy Magyarország nem kerül bóvliba és bár kért pénzügyi védőpajzsot Donald Trumptól,
nem volt olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelt volna.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
