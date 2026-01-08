Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

A kormány nem tárgyalta a Költségvetési Tanács jelentését, amely esetleges megszorítások szükségességét vetíti el.

A Költségvetési Tanács megállapította, hogy a kormány által bevezetett intézkedések jelentős

költségvetési hiánynövelő hatással járnak és több intézkedés költségvetési hatása tovább emelkedhet a következő években.

Becslésük szerint a bevezetett intézkedések statikus, bruttó költségvetési hatása 2025-ben a GDP 0,4 százaléka, 2026-ban pedig már a GDP 2,2 százaléka lehet.

A döntések 2027-ben és 2028-ban közel 2 százaléknak megfelelő GDP arányos többletforrást hagyhatnak a családoknál és a nyugdíjasoknál. A teljes költségvetési hatás a 2 gyermekes anyák kedvezményének fokozatos bővítése, valamint a 14. havi nyugdíj teljes bevezetése mellett az évtized végére jelentkezhet, és 2029-re közel 1 millió édesanyát és mintegy 2,4 millió nyugdíjast támogathat.

A költségvetési hatásokat mérsékelheti, hogy az intézkedések többletjövedelmet jelentenek a családoknak, amely a fogyasztás növekedésén keresztül magasabb adóbevételeket eredményez - említette meg a Horváth Gábor vezette háromtagú testület, melynek tagja Varga Mihály jegybankelnök és Windisch László ÁSZ-elnök.