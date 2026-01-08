Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez nemcsak az eredetileg tervezett hiánycélt haladja meg jelentősen, hanem az alig néhány hete módosított előirányzatot is.

Egyetlen hónap alatt 1668 milliárd forintos hiányt halmozott fel a költségvetés. Ez jóval magasabb, mint az elmúlt 4 évben jellemző decemberi hiányadat, csak a Covid-járvány időszakában volt a mostaninál nagyobb a deficit.

Az év egészét meglepően magas, 5738,7 forintos hiánnyal zárta Magyarország. A tavalyi évet eredetileg 4122 milliárd forintos deficittel tervezte a kormány, majd ez emelkedett 4774 milliárd forintra. Legutóbb tavaly novemberben nyúltak hozzá a hiánycélhoz, akkor 5055 milliárd forintra emelték azt.

További részletek hamarosan.

