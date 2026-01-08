  • Megjelenítés
Kifakadt az ENSZ vezetése, mert több tucatnyi nemzetközi szervezetből lép ki az USA
Gazdaság

Kifakadt az ENSZ vezetése, mert több tucatnyi nemzetközi szervezetből lép ki az USA

MTI
Az ENSZ főtitkára sajnálkozását fejezte ki csütörtökön az Egyesült Államok azon bejelentése miatt, miszerint kilép a világszervezet mintegy harminc intézményéből.

Donald Trump amerikai elnök szerdán rendeletet írt alá arról, hogy az Egyesült Államok kilép több tucatnyi nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A dokumentum kimondja, hogy

az amerikai költségvetés felfüggeszti 66 szervezet támogatását.

Kapcsolódó cikkünk

Példátlan döntés született az Egyesült Államokban: rengeteg nemzetközi szervezet marad támogatás nélkül

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy azonnali hatállyal kilépnek az UNFCCC klímaváltozás elleni küzdelmének fő finanszírozási mechanizmusából, az úgynevezett Zöld Klíma Alapból, és annak irányító testületéből, valamint a Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testületből (IPCC).

Washington kilép továbbá az anyák és a gyermekek egészségére szakosodott szervezetből, az ENSZ Népesedési Alapjából (UNFPA), valamint az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájából (UNCTAD) is.

Még több Gazdaság

Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Vigyázat, csúszósak lesznek az utak, piros riasztás is jöhet

Váratlanul meghibásodott a nagykörúti villamosvonal

Stéphane Dujarric, a főtitkár szóvivője újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "az ENSZ-rendszer mindezek ellenére a jövőben is határozottan teljesíti megbízatásait".

Legyen szó a környezetről, a gyermekeknek az erőszakkal szembeni védelméről vagy a nemek kérdéséről, eltökélten folytatjuk a munkánkat

- tette hozzá a szóvivő.

Az Egyesült Államok 2025-ben nem fizette be a rendes költségvetési hozzájárulást az ENSZ-be, és csökkentette a békefenntartó műveletekhez való hozzájárulását is, holott Dujarric szerint ezek a befizetések az ENSZ Alapokmányából eredő "törvényes kötelezettségek".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Hóhelyzet 2026: meddig tart a havazás és milyen hidegre kell készülni?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility