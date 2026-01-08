Kifakadt az ENSZ vezetése, mert több tucatnyi nemzetközi szervezetből lép ki az USA

Donald Trump amerikai elnök szerdán rendeletet írt alá arról, hogy az Egyesült Államok kilép több tucatnyi nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. A dokumentum kimondja, hogy
az amerikai költségvetés felfüggeszti 66 szervezet támogatását.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter pedig csütörtökön jelentette be, hogy azonnali hatállyal kilépnek az UNFCCC klímaváltozás elleni küzdelmének fő finanszírozási mechanizmusából, az úgynevezett Zöld Klíma Alapból, és annak irányító testületéből, valamint a Nemzetközi Éghajlatváltozási Kormányközi Testületből (IPCC).
Washington kilép továbbá az anyák és a gyermekek egészségére szakosodott szervezetből, az ENSZ Népesedési Alapjából (UNFPA), valamint az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájából (UNCTAD) is.
Stéphane Dujarric, a főtitkár szóvivője újságíróknak nyilatkozva azt mondta: "az ENSZ-rendszer mindezek ellenére a jövőben is határozottan teljesíti megbízatásait".
Legyen szó a környezetről, a gyermekeknek az erőszakkal szembeni védelméről vagy a nemek kérdéséről, eltökélten folytatjuk a munkánkat
- tette hozzá a szóvivő.
Az Egyesült Államok 2025-ben nem fizette be a rendes költségvetési hozzájárulást az ENSZ-be, és csökkentette a békefenntartó műveletekhez való hozzájárulását is, holott Dujarric szerint ezek a befizetések az ENSZ Alapokmányából eredő "törvényes kötelezettségek".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
