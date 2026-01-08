Lázár János közzétette a települések listáját, ahova nem tud bemenni a busz

A gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópályák felszáradtak, az M3-as autópálya Hatvanig száraz, azt követően sónedves.
Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutak, valamint az M3, M5, M6, M7-es autópályák burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint az M44-es autóút teljes szakasza sónedves.
A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves, vagy felszáradóban van a burkolat.
Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna-Tisza közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak.
A látási viszonyok kedvezőek, köd sehol sem zavarja a közlekedést, azonban Fejér vármegyében hófúvás nehezíti a közlekedést.
A Magyar Közútnál és a koncessziós üzemeltetési társaságoknál összesen 83.695 tonna só, 2.173.830 liter CaCl2 oldat áll rendelkezésre, és jelenleg 349 munkagép látja el a feladatokat.
Nyitva maradnak az állomások
Országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak és nyitva tartanak 0-24 órában.
A MÁV-csoport munkatársai dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán, és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen.
Tisztítják a váltókat
A váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek. Országos szinten a vonatok jellemzően 20 perc alatti késésekkel közlekednek, de
több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt.
Az autóbuszos közlekedésben fennakadás útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok:
- Környe,
- Tagyospuszta,
- Bodmér,
- Nyésta,
- Varbóc,
- Litka,
- Tornabarakony,
- Pányok,
- Imola,
- Baskó,
- Csenyéte.
