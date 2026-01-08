  • Megjelenítés
FONTOS Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!
Olyan durva a helyzet Erdélyben, hogy iskolákat kellett bezárni
Gazdaság

Olyan durva a helyzet Erdélyben, hogy iskolákat kellett bezárni

MTI
Erdélyben több megyében forgalomkorlátozásokat vezettek be egyes útszakaszokon a csütörtökre lehullt nagy mennyiségű hó miatt. A nem megfelelő útviszonyok vagy hiányos infrastruktúra miatt több településen iskolákat zártak be.

Az erdélyi megyék többségében napok óta télies körülmények között zajlik a közlekedés, a helyzetet a csütörtök reggel frissen lehullott hóréteg is nehezíti.

Főként a közép- és észak-erdélyi megyékben hullt nagy mennyiségű hó.

Krassó-Szörény megyében több főutat lezártak, más megyékben korlátozzák a nehézjárművek közlekedését. Hargita megyében a Maroshévíz (Toplita) és Borszék közötti útszakaszon megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését. Hasonló intézkedést hoztak Szilágy megyében a Meszes-hegységet átszelő országút egy szakaszán is.

Újabb települések maradtak áramellátás nélkül Fehér megyében, csütörtök reggel közel ötezer háztartásban nem volt áram. A hegyvidéki településeken, tanyákon a havazások nyomán napok óta akadozik az áramellátás, az illetékesek folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, 28 generátort is beüzemeltek.

Még több Gazdaság

Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal

Kiderült, mekkora hiánnyal zárta Magyarország az évet!

Kiadták a narancs riasztást, kemény éjszaka elé nézünk – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Romániában csütörtökön térnek vissza a diákok az iskolapadba a téli szünidő után, de

számos iskolát bezártak a nem megfelelő útviszonyok, a fűtés vagy villanyáram hiánya miatt.

Az oktatási minisztérium szerda este négy megyéből - Hunyad, Szilágy, Mehedinti és Galac - jelentett több esetet, de csütörtökön újabb iskolákat kellett bezárni. Az újabb tájékoztatás szerint 15 megyében hoztak ilyen intézkedést, a legtöbb érintett település Erdélyben van.

Hunyad megyében, Déván és Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken egyetlen iskolában sincs jelenléti oktatás a nagy hó miatt, a diákok online tanulnak. Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken a közszállítás is szünetel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!
Újabb ország vágtat az összeomlás felé: az államcsőd küszöbén kényszerlépést tett az elnök
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility