Olyan durva a helyzet Erdélyben, hogy iskolákat kellett bezárni

Az erdélyi megyék többségében napok óta télies körülmények között zajlik a közlekedés, a helyzetet a csütörtök reggel frissen lehullott hóréteg is nehezíti.
Főként a közép- és észak-erdélyi megyékben hullt nagy mennyiségű hó.
Krassó-Szörény megyében több főutat lezártak, más megyékben korlátozzák a nehézjárművek közlekedését. Hargita megyében a Maroshévíz (Toplita) és Borszék közötti útszakaszon megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb járművek közlekedését. Hasonló intézkedést hoztak Szilágy megyében a Meszes-hegységet átszelő országút egy szakaszán is.
Újabb települések maradtak áramellátás nélkül Fehér megyében, csütörtök reggel közel ötezer háztartásban nem volt áram. A hegyvidéki településeken, tanyákon a havazások nyomán napok óta akadozik az áramellátás, az illetékesek folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán, 28 generátort is beüzemeltek.
Romániában csütörtökön térnek vissza a diákok az iskolapadba a téli szünidő után, de
számos iskolát bezártak a nem megfelelő útviszonyok, a fűtés vagy villanyáram hiánya miatt.
Az oktatási minisztérium szerda este négy megyéből - Hunyad, Szilágy, Mehedinti és Galac - jelentett több esetet, de csütörtökön újabb iskolákat kellett bezárni. Az újabb tájékoztatás szerint 15 megyében hoztak ilyen intézkedést, a legtöbb érintett település Erdélyben van.
Hunyad megyében, Déván és Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken egyetlen iskolában sincs jelenléti oktatás a nagy hó miatt, a diákok online tanulnak. Vajdahunyadon csütörtökön és pénteken a közszállítás is szünetel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
