Óriási bezárást jelentett be a Zalando

A Zalando bezárja németországi erfurti raktárát, ami 2700 dolgozót érint; a döntés a nemrég felvásárolt About You integrálása miatt átszervezett logisztikai hálózat része.

A Zalando online divatkereskedő csütörtökön közölte, hogy szeptember végén bezárja erfurti logisztikai központját, amely

mintegy 2700 munkavállalót foglalkoztat.

A vállalat szerint a lépés a logisztikai hálózat átalakításának része, amelyre a nemrég felvásárolt About You integrálása miatt van szükség.

A cég azt is bejelentette, hogy három külföldi, külső szolgáltatók által üzemeltetett raktárban szintén beszünteti a tevékenységét.

Az átszervezés után a Zalando logisztikai hálózata 14 raktárból áll majd, amelyek hét európai országban működnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jacob SchrÃ¶ter/picture alliance via Getty Images