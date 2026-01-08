  • Megjelenítés
Több település csak korlátozottan közelíthető meg
Gazdaság

Több település csak korlátozottan közelíthető meg

Portfolio
Több helyszínen is fennakadások nehezítik a közlekedést: Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat, míg az M0-s autóúton, az M7-es autópályán és a 8-as főúton műszaki hibás járművek, illetve baleset miatt alakultak ki torlódások - írja az Útinform-

Fejér vármegyében Csákberény és Bodmér között jelentősen romlottak a közlekedési feltételek a hófúvás következtében kialakult kedvezőtlen látási és útviszonyok miatt. A 8126-os számú Söréd-Csákvár-Bicske összekötő út 11-es és 31+400 kilométerszelvényei közötti szakaszán a közlekedés csak rendőri irányítás mellett lehetséges.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába vezető oldalon is fennakadás tapasztalható. A Deák Ferenc hídon, közvetlenül a 6-os főúti csomópont előtt, a 14-es kilométernél egy

műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot.

Problémák adódtak az M7-es autópályán is, ahol Székesfehérvár irányában, az érdi lehajtónál egy defektes teherautó akadályozza a forgalmat a lassító sávban.

Még több Gazdaság

Vonat és autó ütközött, teljesen lezártak egy utat

Bejelentették: jön a negyedik csapadékhullám, ónos esővel – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön

Itt az előrejelzés: jön a negyedik csapadékhullám

A 8-as főúton szintén fennakadásokra kell számítani. Veszprém közelében, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a 44-es kilométernél egy kamion és egy személygépjármű ütközött össze, emiatt a forgalom csak egy sávon haladhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

Mi vár idén a privátbankokra?

A piaci kockázatok mintha elhomályosulnának, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az infláció, geopolitika, globalizáció, kamatpályák trendjeire gondolni. A privátbanki szekto

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Nézegettem ma a részvényeim árfolyamát, és a Comcast elég furcsa volt, nagy réssel esett január másodikán, ma meg jön föl erősen. Kiderült, hogy volt egy előre eltervezett split, ami ma vé

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai katonák mennek Ukrajnába, megváltozott Zelenszkij véleménye a békéről – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Gulyás Gergely elmondta, hogy mi lehet a szombati munkanappal
Itt a friss időjárás-előrejelzés: újabb légörvény éri el hazánkat, errefelé folytatódik a havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility