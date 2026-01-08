Több település csak korlátozottan közelíthető meg

Több helyszínen is fennakadások nehezítik a közlekedést: Fejér vármegyében hófúvás okoz problémákat, míg az M0-s autóúton, az M7-es autópályán és a 8-as főúton műszaki hibás járművek, illetve baleset miatt alakultak ki torlódások - írja az Útinform-

Fejér vármegyében Csákberény és Bodmér között jelentősen romlottak a közlekedési feltételek a hófúvás következtében kialakult kedvezőtlen látási és útviszonyok miatt. A 8126-os számú Söréd-Csákvár-Bicske összekötő út 11-es és 31+400 kilométerszelvényei közötti szakaszán a közlekedés csak rendőri irányítás mellett lehetséges.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es autópálya irányába vezető oldalon is fennakadás tapasztalható. A Deák Ferenc hídon, közvetlenül a 6-os főúti csomópont előtt, a 14-es kilométernél egy

műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot.

Problémák adódtak az M7-es autópályán is, ahol Székesfehérvár irányában, az érdi lehajtónál egy defektes teherautó akadályozza a forgalmat a lassító sávban.

A 8-as főúton szintén fennakadásokra kell számítani. Veszprém közelében, a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a 44-es kilométernél egy kamion és egy személygépjármű ütközött össze, emiatt a forgalom csak egy sávon haladhat.

