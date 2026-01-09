Elfogyott Trump türelme, mindent eldöntő csapásra készül Putyinnal szemben

Lindsey Graham republikánus szenátor szerdai tájékoztatása szerint Donald Trump egy zárt ajtók mögött tartott megbeszélésen jelezte, hogy elvben támogatja a kétpárti szankciós törvényjavaslatot, amely 500 százalékos vámmal büntethetné az orosz energia még megmaradt vásárlóit.

A tervezetet akár már a jövő héten megszavazhatja a szenátus, amelyre a Fehér Ház egyelőre nem reagált hivatalosan.

A Graham és demokrata kollégája, Richard Blumenthal által még 2025 áprilisában benyújtott törvényjavaslat az eddigi legagresszívebb gazdasági szankciókat irányozza elő Oroszország ellen. Újdonság, hogy nemcsak Moszkvát, hanem azokat az országokat is büntetné, amelyek energiaimportjukon keresztül közvetve támogatják az orosz háborús erőfeszítéseket – például Kínát vagy Indiát. A német kormány már régóta abban bízik, hogy a Kongresszus elfogadja a törvényt, Trump azonban eddig kerülte a nyílt támogatását.

eil Melvin, a londoni Royal United Services Institute (RUSI) elemzője szerint az amerikai elnök mostanra felismerte, hogy a tűzszüneti tárgyalások előmozdításához erősebb nyomást kell gyakorolnia Putyinra.

Közben Trump különmegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner párhuzamos egyeztetéseket folytatnak Oroszországgal, Ukrajnával és az Európai Unióval egy lehetséges békemegállapodásról. Egy új amerikai szankciócsomag ugyanakkor újabb csapást mérne Moszkvára, amely mindinkább kiszorul a globális hatalmi játszmák középpontjából, és egyre gyakrabban csak külső szemlélőként figyeli az eseményeket.

Az elmúlt hetek fejleményei különösen látványosan mutatják Oroszország gyengülő befolyását Trumpnál. A múlt héten a Kreml szövetségesnek számító venezuelai diktátort, Nicolás Madurót amerikai különleges egységek fogták el, majd New Yorkba szállították. Ez már a harmadik eset 13 hónapon belül, hogy Moszkva tétlenül nézi egy szövetségese elleni nyílt támadást: 2024 végén felkelők buktatták meg a szíriai diktátort, Bassár el-Aszadot, 2025 júniusában pedig az Egyesült Államok iráni nukleáris létesítményeket bombázott – mindkétszer orosz katonai válasz nélkül.

„A venezuelai akció megmutatta, hogy Oroszország globális befolyása hanyatlik” – mondta Stefan Meister, a Német Külkapcsolati Tanács (DGAP) elemzője a Handelsblattnak.

Már Szíriában és Iránban is láthattuk, hogy Oroszország képtelen megvédeni szövetségeseit. Egyszerűen nincsenek meg hozzá az erőforrásai, mert hadereje Ukrajnában le van kötve

– tette hozzá a szakértő.

Az amerikai parti őrség fellépése az orosz "árnyékflotta" egyes tankerhajói ellen aligha vált ki erőteljes választ Moszkvától. „Látni fogunk némi mesterséges felháborodást Szergej Lavrov külügyminisztertől” – véli Melvin.

De a Kreml eddig nagyon óvatosan reagált az amerikai lépésekre, hogy ne fordítsa Trumpot végleg maga ellen

– magyarázta, hozzátéve, hogy Putyin számára ugyanis kulcskérdés, hogy az ukrajnai tárgyalások során legalább részben maga mögött tudja az amerikai elnököt.

Trump egyre aktívabb külpolitikája ugyanakkor ismét rávilágít Oroszország korlátaira mint globális hatalmi tényezőre. „Trump beavatkozási étvágya megnehezíti Putyin életét” – fogalmazott Melvin.

„A nemzetközi színtéren Oroszország ma már inkább papírtigrisnek tűnik” – értékelte a helyzetet. Szerinte ez akkor válna igazán látványossá, ha az Egyesült Államok következő lépésként Kuba ellen lépne fel – egy újabb, hagyományosan Moszkvához közel álló ország ellen.

Az új amerikai másodlagos szankciók a Kreml hadigazdaságát is érzékenyen érinthetnék. Céljuk, hogy megnehezítsék a nyugati szankciók kijátszását, és elapasszák Putyin alternatív bevételi forrásait. Kína például az Európai Unió orosz gázbojkottja után jelentősen növelte energiaimportját Oroszországból.

A törvényjavaslat középpontjában az a rendelkezés áll, amely 500 százalékos amerikai vámot vetne ki minden olyan országból érkező importra, amely tudatosan vásárol orosz kőolajat, földgázt, uránt vagy petrolkémiai termékeket.

A vámtarifák ráadásul 90 naponként automatikusan további legalább 500 százalékkal emelkedhetnének, amíg az érintett ország nem hagy fel az orosz energiahordozók behozatalával.

„Ha az Egyesült Államok valóban maradéktalanul végrehajtaná a Graham-törvényt, annak kézzelfogható hatása lenne az orosz gazdaságra” – mondta Melvin a Handelsblattnak. Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy Graham már többször bejelentett áttörést az ügyben, ezért még kérdéses, hogy a jelenlegi tervezet ténylegesen a szenátus elé kerül-e szavazásra. És ha a Kongresszus el is fogadja, döntő lesz, mennyire következetesen érvényesíti majd az adminisztráció az előírásokat.

Az Egyesült Államok nemrég új szankciókat vezetett be az orosz Rosznyefty és Lukoil olajvállalatokkal szemben is. Emellett Washington hosszabb távon hozzáférhet Venezuela hatalmas olajtartalékaihoz, ami az olajárak alakulására is komoly hatással lehet. Az árak jelenleg csökkenő tendenciát mutatnak, a Kreml zuhanó bevételeivel együtt. Mindez tovább szűkítheti Oroszország mozgásterét, miközben Trump egyre keményebb eszközökkel próbálja rávenni Putyint az ukrajnai háború lezárására.

Címlapkép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök sajtótájékoztatót tart az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. A fotó forrása: MTI/EPA/Gavriil Grigorov.