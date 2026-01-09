  • Megjelenítés
Elkezdett befagyni a Balaton
Elkezdett befagyni a Balaton

Már 6 centiméteres jégréteg van a Balatonon, de rámenni továbbra is tilos és életveszélyes.

Ma reggelre Siófoknál 6 cm-re hízott a Balaton jege, amit az intenzív havazás délutánra vastag hóréteggel borított be, írja a HungaroMet.

Ez a hópaplan a folytatásban visszafogja majd a jégképződést, az lassabb ütemben fog vastagodni. A jég hízásához szükséges víz a jég alatt található, míg a hűtést felülről a felszínközeli fagyos légréteg biztosítja. A hó jelen esetben szigetelőként viselkedik, elzárja a jeget a fagyos levegőtől, ezáltal lassítja a jégképződési folyamatokat. Vasárnap erős szél is érkezik, ami várhatóan megtöri majd a jelenlegi instabil jégréteget.

A Balaton tehát sportolásra még nem alkalmas, rámenni továbbra is életveszélyes

- írja a HungaroMet.

