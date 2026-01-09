  • Megjelenítés
Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól
Gazdaság

Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

Portfolio
A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma az ország több térségében is komoly terhelést ró a közlekedési infrastruktúrára: a Dél-Dunántúlon az ónos eső, az Alföldön pedig a hófúvásokkal kísért erős fagy okoz fennakadásokat. Bár a vasúti személyszállítást sehol nem kellett leállítani, számos vonalon jelentős késések alakultak ki a váltók elfagyása és a felsővezetékek jegesedése miatt. A MÁV-csoport belső operatív törzset állított fel, megerősített műszaki és utaskezelési kapacitásokkal igyekszik fenntartani a forgalmat a rendkívüli körülmények között - írja közleményében a MÁV-csoport.

A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma komoly kihívások elé állítja a közlekedési infrastruktúrát. Míg a Dél-Dunántúlon az ónos eső szinte azonnal jégpáncéllá fagy, addig az Alföldön az erős széllel párosuló hideg okoz gondot, hófúvásokkal és tartós faggyal nehezítve a védekezést és a meghibásodások gyors elhárítását.

A mostani helyzet több kárt okoz, mint az elmúlt napok havazása, ugyanakkor a vasúti személyszállítást egyetlen térségben sem kellett felfüggeszteni

- írja a MÁV.

A vasúti közlekedés fenntartása azonban sok helyen csak jelentős késésekkel lehetséges. A váltó- és felsővezeték-hibák miatt feltorlódott szerelvények továbbhaladása időigényes, különösen ott, ahol az ónos eső és a fagy egyszerre jelentkezik. A szakemberek szerint a tartós mínuszok növelik a berendezések meghibásodásának esélyét, miközben a javítások is jóval lassabban haladnak, egyes esetekben pedig átmenetileg ellehetetlenülnek.

Még több Gazdaság

Nagy meglepetés az amerikai munkaerőpiaci adatokban

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Havazás: bevethetik a BTR-80-asokat

A rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV-csoport belső operatív törzset állított fel, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja.

Több mint 2300 munkavállalót, gyors beavatkozású műszaki egységeket, valamint mentesítő vonatokat és erősítő buszokat vezényelnek ki annak érdekében, hogy a közlekedés fenntartható maradjon, és a bajba jutott utasok továbbszállítása biztosított legyen.

A testületben a cégcsoport valamennyi területe képviselteti magát, és folyamatosan új intézkedésekről döntenek.

A hálózati problémák mintegy 90 százalékát jelenleg a váltók elfagyása okozza.

A rendszeres tisztítás és a váltófűtések ellenére a vonatok menetszele visszahordja a hidegben megfagyott, apró hószemcséket, amelyek jeges törmelékként tömítik el a szerkezeteket. Emiatt a kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik a váltást, ami közvetlenül befolyásolja a forgalom folyamatosságát.

Az operatív törzs döntött a II. fokú hókészenlét szerinti állomások kijelöléséről, amelyek elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások elosztásánál. Emellett a következő napokban új típusú váltó-fagymentesítő folyadékok tesztelése is megkezdődik, amelyek a korábban ritkán tapasztalt extrém mínuszokban is hatékonyabb védelmet ígérnek.

A Dél-Dunántúlon, különösen Baranya és Somogy térségében az ónos eső miatt villanymozdonyokat közlekedtetnek a vonatmentes időkben is, hogy megelőzzék a felsővezetékek jegesedését és rongálódását. A Mecsek InterCity forgalmának biztosítására Pécsen és Dombóváron dízel tartalékmozdonyok állnak készenlétben. Közben megerősített üzemirányítás, utasmenedzserek és folyamatos műszaki szolgálat működik, a vasúttársaság pedig a hétvégén és a következő napokban is fenntartja az operatív törzs működését, amíg a rendkívüli időjárás indokolja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Oresnyik rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
Kiderült: majdnem megölték a Venezuela elleni művelet kulcsfiguráját – Hajszál híján múlt Amerika hatalmas sikere?
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility