Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma az ország több térségében is komoly terhelést ró a közlekedési infrastruktúrára: a Dél-Dunántúlon az ónos eső, az Alföldön pedig a hófúvásokkal kísért erős fagy okoz fennakadásokat. Bár a vasúti személyszállítást sehol nem kellett leállítani, számos vonalon jelentős késések alakultak ki a váltók elfagyása és a felsővezetékek jegesedése miatt. A MÁV-csoport belső operatív törzset állított fel, megerősített műszaki és utaskezelési kapacitásokkal igyekszik fenntartani a forgalmat a rendkívüli körülmények között - írja közleményében a MÁV-csoport.

A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma komoly kihívások elé állítja a közlekedési infrastruktúrát. Míg a Dél-Dunántúlon az ónos eső szinte azonnal jégpáncéllá fagy, addig az Alföldön az erős széllel párosuló hideg okoz gondot, hófúvásokkal és tartós faggyal nehezítve a védekezést és a meghibásodások gyors elhárítását.

A mostani helyzet több kárt okoz, mint az elmúlt napok havazása, ugyanakkor a vasúti személyszállítást egyetlen térségben sem kellett felfüggeszteni

- írja a MÁV.

A vasúti közlekedés fenntartása azonban sok helyen csak jelentős késésekkel lehetséges. A váltó- és felsővezeték-hibák miatt feltorlódott szerelvények továbbhaladása időigényes, különösen ott, ahol az ónos eső és a fagy egyszerre jelentkezik. A szakemberek szerint a tartós mínuszok növelik a berendezések meghibásodásának esélyét, miközben a javítások is jóval lassabban haladnak, egyes esetekben pedig átmenetileg ellehetetlenülnek.

A rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV-csoport belső operatív törzset állított fel, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja.

Több mint 2300 munkavállalót, gyors beavatkozású műszaki egységeket, valamint mentesítő vonatokat és erősítő buszokat vezényelnek ki annak érdekében, hogy a közlekedés fenntartható maradjon, és a bajba jutott utasok továbbszállítása biztosított legyen.

A testületben a cégcsoport valamennyi területe képviselteti magát, és folyamatosan új intézkedésekről döntenek.

A hálózati problémák mintegy 90 százalékát jelenleg a váltók elfagyása okozza.

A rendszeres tisztítás és a váltófűtések ellenére a vonatok menetszele visszahordja a hidegben megfagyott, apró hószemcséket, amelyek jeges törmelékként tömítik el a szerkezeteket. Emiatt a kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik a váltást, ami közvetlenül befolyásolja a forgalom folyamatosságát.

Az operatív törzs döntött a II. fokú hókészenlét szerinti állomások kijelöléséről, amelyek elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások elosztásánál. Emellett a következő napokban új típusú váltó-fagymentesítő folyadékok tesztelése is megkezdődik, amelyek a korábban ritkán tapasztalt extrém mínuszokban is hatékonyabb védelmet ígérnek.

A Dél-Dunántúlon, különösen Baranya és Somogy térségében az ónos eső miatt villanymozdonyokat közlekedtetnek a vonatmentes időkben is, hogy megelőzzék a felsővezetékek jegesedését és rongálódását. A Mecsek InterCity forgalmának biztosítására Pécsen és Dombóváron dízel tartalékmozdonyok állnak készenlétben. Közben megerősített üzemirányítás, utasmenedzserek és folyamatos műszaki szolgálat működik, a vasúttársaság pedig a hétvégén és a következő napokban is fenntartja az operatív törzs működését, amíg a rendkívüli időjárás indokolja.

