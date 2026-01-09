Fokozódik a hóhelyzet Magyarországon - Rendkívüli bejelentés jött a MÁV-tól

A szélsőséges téli időjárás újabb hulláma komoly kihívások elé állítja a közlekedési infrastruktúrát. Míg a Dél-Dunántúlon az ónos eső szinte azonnal jégpáncéllá fagy, addig az Alföldön az erős széllel párosuló hideg okoz gondot, hófúvásokkal és tartós faggyal nehezítve a védekezést és a meghibásodások gyors elhárítását.
A mostani helyzet több kárt okoz, mint az elmúlt napok havazása, ugyanakkor a vasúti személyszállítást egyetlen térségben sem kellett felfüggeszteni
- írja a MÁV.
A vasúti közlekedés fenntartása azonban sok helyen csak jelentős késésekkel lehetséges. A váltó- és felsővezeték-hibák miatt feltorlódott szerelvények továbbhaladása időigényes, különösen ott, ahol az ónos eső és a fagy egyszerre jelentkezik. A szakemberek szerint a tartós mínuszok növelik a berendezések meghibásodásának esélyét, miközben a javítások is jóval lassabban haladnak, egyes esetekben pedig átmenetileg ellehetetlenülnek.
A rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV-csoport belső operatív törzset állított fel, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja.
Több mint 2300 munkavállalót, gyors beavatkozású műszaki egységeket, valamint mentesítő vonatokat és erősítő buszokat vezényelnek ki annak érdekében, hogy a közlekedés fenntartható maradjon, és a bajba jutott utasok továbbszállítása biztosított legyen.
A testületben a cégcsoport valamennyi területe képviselteti magát, és folyamatosan új intézkedésekről döntenek.
A hálózati problémák mintegy 90 százalékát jelenleg a váltók elfagyása okozza.
A rendszeres tisztítás és a váltófűtések ellenére a vonatok menetszele visszahordja a hidegben megfagyott, apró hószemcséket, amelyek jeges törmelékként tömítik el a szerkezeteket. Emiatt a kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik a váltást, ami közvetlenül befolyásolja a forgalom folyamatosságát.
Az operatív törzs döntött a II. fokú hókészenlét szerinti állomások kijelöléséről, amelyek elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások elosztásánál. Emellett a következő napokban új típusú váltó-fagymentesítő folyadékok tesztelése is megkezdődik, amelyek a korábban ritkán tapasztalt extrém mínuszokban is hatékonyabb védelmet ígérnek.
A Dél-Dunántúlon, különösen Baranya és Somogy térségében az ónos eső miatt villanymozdonyokat közlekedtetnek a vonatmentes időkben is, hogy megelőzzék a felsővezetékek jegesedését és rongálódását. A Mecsek InterCity forgalmának biztosítására Pécsen és Dombóváron dízel tartalékmozdonyok állnak készenlétben. Közben megerősített üzemirányítás, utasmenedzserek és folyamatos műszaki szolgálat működik, a vasúttársaság pedig a hétvégén és a következő napokban is fenntartja az operatív törzs működését, amíg a rendkívüli időjárás indokolja.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli hóhelyzet: megszólalt a Mol Magyarország üzemanyagellátásáról
Biztosított az ellátás.
Hiába a magyar–francia kényszerszövetség, átverték az óriási EU-s megállapodást
Ursula von der Leyen már hétfőn elutazhat, hogy aláírja a korszakos paktumot.
Elszálltak a lakásárak az EU-ban, de Magyarország mindenkit lekörözött
Csaknem négyszeresére emelkedtek a lakásárak nálunk 10 év alatt.
Meghökkentő húzás Donald Trumptól: félrelökte kitartó szövetségeseit - Káosz és vérontás vár egy egész országra?
Kötéltáncra kényszerül az új vezető.
Rekord után falnak futhatnak a kínai villanyautó-gyártók
Nullás exportnövekedésre és 2020-as hangulatra készül a piac.
Emelkedik a Mol és a Telekom
Esik az OTP és a Richter.
Az Intel vezetőjét dicsérte Trump, ugrik is az árfolyam
Jó napjuk van a chipgyártóknak.
Most indul a verseny a 21. század egyik legfontosabb erőforrásáért: könnyen lehet, hogy egymásnak esnek a felek
Egyébként is feszült a helyzet.
Melyek a legjobb bankszámlák 2026-ban 200-400 ezer Ft-os jövedelemmel?
2025-ben a Bankmonitor bankszámla kalkulátorát használók közül a legnagyobb arányban a 200-400 ezer forintos jövedelmi sávot jelölték meg (60%), ennyi pénz érkezik a legtöbbek részére a ba
Zsiday: Az első komoly tesztig minden jegybank nagyon kemény
Zsiday Viktor és Madár István, a Portfolio.hu makrogazdasági elemzője volt a Portfolio Checklist vendégei, Magyarország és a forint idei várható pályájáról beszéltek. Az adást hallgasd... T
A minimálbér és Jézus lenyomva
Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,&#
Az energiabiztonság talán sosem volt annyira fontos, mint napjainkban
A napjainkban zajló geopolitikai feszültségek egyik fontos gazdasági és nemzetbiztonsági kérdése lett az energia. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szakértői szer
Mennyi időd van valójában?
Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn
Európai M&A-piac 2025-2026
2025 közepére az európai M&A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel
Ha nem teszünk semmit, belefulladunk az e-hulladékba
Az elektronikai hulladék mennyisége 2010 óta ötször gyorsabban növekszik, mint a szabályos keretek között zajló újrahasznosítás mértéke.
Hiába a megrendülő bizalom, a külföldiek étvágya lankadatlan az amerikai részvények iránt
A gyengülő dollár, az Európával szembeni részvénypiaci alulteljesítés és az általános bizalmatlanság ellenére a külföldiek még mindig zsákolják az amerikai papírokat. Repüljünk gondol
Elfoglalni vagy megvenni Grönlandot - ennyi a kérdés?
Már senki sem nevet Trump tervein.
Beköszöntött a tejpiaci válság: megdöbbentő árak alakultak ki
2026 súlyos év lesz.
Nagyot ment a BUX – Megéri beszállni?
Tóth Tiborral, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?