Havazás: bevethetik a BTR-80-asokat

A páncélozott BTR-80 típusú járművek, valamint az Ural tehergépkocsik elsődlegesen a gyors, biztonságos és hatékony beavatkozást szolgálják, műszaki adottságaik, nagy teherbírásuk és terepjáró képességeik alapján speciális feladatok végrehajtására alkalmasak.
Hozzátették:
a járművek bevethetősége rugalmas, a belügyminiszter döntése alapján, az operatív törzs információi és az időjárási helyzet függvényében bárhová irányíthatók az ország területén.
Közölték, hogy jelenleg Nagykanizsán, Orosházán, Miskolcon és a fővárosban állnak készenlétben a TEK munkatársai a járművekkel, biztosítva a minél gyorsabb reagálás lehetőségét.
A feladatok végrehajtása az operatív törzs irányítása alatt álló további szervekkel szoros együttműködésben történik - írták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
