Hidegzuhany Európa ipari motorjának: váratlanul megrogyott az export, pedig a gyárak pörögnek

Vegyes képet mutatott a német gazdaság 2025 végén: novemberben az export másfél éve nem látott ütemben esett vissza, miközben az ipari termelés meglepetésszerűen tovább nőtt – derül ki a német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) adataiból.

A német statisztikai hivatal adatai szerint az export havi alapon 2,5 százalékkal csökkent, 128,1 milliárd euróra, ami a legnagyobb visszaesés 2024 májusa óta.

A gyengülést elsősorban az amerikai és az európai kereslet visszaesése okozta.

A zsugorodás azért is volt váratlan, mert a Reuters által megkérdezett elemzők stagnálásra számítottak. Októberben még 0,3 százalékos exportnövekedést mértek, szeptemberben pedig 1,5 százalékost. A novemberi adat így éles törést jelent az őszi trendhez képest, és azt jelzi, hogy a külső kereslet továbbra is törékeny.

Piaci bontásban az Egyesült Államok maradt Németország legnagyobb exportpiaca, de ide is 4,2 százalékkal kevesebb áru ment ki, összesen 10,8 milliárd euró értékben.

Az amerikai vámintézkedések tovább hűtik a „Made in Germany” termékek iránti keresletet. Ezzel szemben a Kínába irányuló export 3,4 százalékkal nőtt, 6,5 milliárd euróra, míg az EU-tagállamokba irányuló kivitel 4,2 százalékkal esett vissza, 73,1 milliárd euróra. Az import eközben 0,8 százalékkal nőtt, 115,1 milliárd euróra, ami szintén meghaladta a várakozásokat.

Az exportgyengeséggel szemben a termelési adatok pozitív meglepetést hoztak az adatok alapján:

az ipar, az építőipar és az energiaszektor együtt 0,8 százalékkal növelte kibocsátását novemberben, zsinórban a harmadik hónapban.

Az ipari termelés önmagában 2,1 százalékkal bővült, ezen belül az autóipar 7,8 százalékos, a gépgyártás pedig 3,2 százalékos növekedést mutatott. Ugyanakkor az energiaipar kibocsátása 7,8 százalékkal, az építőiparé 0,8 százalékkal csökkent.

Az előrejelzések továbbra is óvatosak a kilátásokkal kapcsolatban: a Német Nagy- és Külkereskedelmi Szövetség elnöke szerint 2026-ban sem várható visszatérés a korábbi exportdinamikához az Egyesült Államokban és Kínában. A Commerzbank vezető közgazdásza úgy látja, hogy bár az ipari termelésben rövid távon javulás látszik, az átfogó fellendülést továbbra is a gyenge külső kereslet, a strukturális problémák és a beruházási kedvet visszafogó reformhiány korlátozza. A kilátások alapján legfeljebb stagnálás, nem pedig valódi fordulat körvonalazódik.

