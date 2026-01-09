  • Megjelenítés
Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs
Gazdaság

Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs

Portfolio
Az operatív törzs pénteki ülése után a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a délnyugati országrészben az ónos eső komoly közlekedési kockázatot jelenthet. A HungaroMet tájékoztatása szerint egyes térségekben 5 millimétert meghaladó ónos eső és vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat, ami gyors és jelentős jegesedést okozhat az utakon – számolt be az MTI.

Pénteken az ország nagy részén kisebb, 1–3 centiméteres havazás is előfordulhat, ám a délnyugati megyékben ennél jóval kedvezőtlenebb időjárás várható – mondta el Szanka Gábor, a meteorológiai szolgálat vezérigazgatója.

Hozzátette: Zala és Vas megyékben narancs, míg Somogyban és Baranyában piros riasztás van érvényben az ónos eső veszélye miatt.

A következő órákban az ónos csapadék először Zala vármegye térségében jelenhet meg, majd fokozatosan kiterjedhet a környező megyékre is. A szakemberek szerint helyenként nemcsak ónos eső, hanem vegyes csapadék is hullhat, ami különösen csúszóssá teheti az úthálózatot, és fennakadásokat okozhat a közlekedésben.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hangsúlyozta:

Még több Gazdaság

Több útszakaszt is teljesen lezártak a teherautók előtt – itt a döntés

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Nagy Márton közölte: emelkedett az államadósság, nőtt a költségvetési hiány

azokon a területeken, ahol ónos eső miatt riasztás van érvényben, csak indokolt esetben szabad útnak indulni. A hatóságok azt kérik, hogy aki teheti, halassza el az utazást, akár járművel, akár gyalogosan, amíg a veszélyes időjárási helyzet fennáll.

Kapcsolódó cikkünk

Ónos eső miatt adtak ki vörös riasztást, jön a havazás negyedik hulláma

Kiadták a riasztásokat a hétvégére: az időjárás-előrejelzés szerint errefelé kell további havazásra készülni

Jelentősebb fennakadásra figyelmeztet a MÁV a vasúti közlekedésben

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Európai M&A-piac 2025-2026

2025 közepére az európai M&amp;A-környezet jóval stabilabbá és rendezettebbé vált az előző évekhez képest. Bár a tranzakciós aktivitás nem ugrott meg látványosan, egyértelműen érzékel

Holdblog

A minimálbér és Jézus lenyomva

Repülőrajtot veszünk, nyugdíjas Viktorral. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#

KonyhaKontrolling

Mennyi időd van valójában?

Az emberek általában későn döbbennek rá, hogy mennyire rövid egy élet. Hasonló témában már írtam arról, hogy mennyi pénzt keresel meg egy aktív élet alatt, és nagyon fájdalmas, hogy sajn

Állásajánlat

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Oresnyik-rakéta csapódott Ukrajnába, evakuációs parancsot kapott Kijev - Percről percre az ukrán frontról pénteken
A világ legnagyobb gazdasági összeomlása után most minden megváltozhat Venezuelában
Jön az újabb hóroham, éjjel farkasordító hideg jön – Híreink a hóhelyzetről csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility