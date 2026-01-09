Időjárás: riasztást adott ki az Operatív Törzs

Az operatív törzs pénteki ülése után a hatóságok arra figyelmeztettek, hogy a délnyugati országrészben az ónos eső komoly közlekedési kockázatot jelenthet. A HungaroMet tájékoztatása szerint egyes térségekben 5 millimétert meghaladó ónos eső és vegyes halmazállapotú csapadék is hullhat, ami gyors és jelentős jegesedést okozhat az utakon – számolt be az MTI.

Pénteken az ország nagy részén kisebb, 1–3 centiméteres havazás is előfordulhat, ám a délnyugati megyékben ennél jóval kedvezőtlenebb időjárás várható – mondta el Szanka Gábor, a meteorológiai szolgálat vezérigazgatója.

Hozzátette: Zala és Vas megyékben narancs, míg Somogyban és Baranyában piros riasztás van érvényben az ónos eső veszélye miatt.

A következő órákban az ónos csapadék először Zala vármegye térségében jelenhet meg, majd fokozatosan kiterjedhet a környező megyékre is. A szakemberek szerint helyenként nemcsak ónos eső, hanem vegyes csapadék is hullhat, ami különösen csúszóssá teheti az úthálózatot, és fennakadásokat okozhat a közlekedésben.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője hangsúlyozta:

azokon a területeken, ahol ónos eső miatt riasztás van érvényben, csak indokolt esetben szabad útnak indulni. A hatóságok azt kérik, hogy aki teheti, halassza el az utazást, akár járművel, akár gyalogosan, amíg a veszélyes időjárási helyzet fennáll.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás