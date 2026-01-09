Itt a figyelmeztetés: ónos eső, még több hó, később pedig hófúvás várható

A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határ menti részeken - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. vezérigazgatója az operatív törzs péntek délutáni sajtótájékoztatóján Budapesten. Szanka Gábor Gyula arra kért mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat, az autósok ne induljanak útnak.

A vezérigazgató azt mondta, hogy az előrejelzésekkel összhangban az ország középső és nyugati részére kiterjedő csapadék megérkezett:

1,5-2 centiméter csapadék hullott, de egyes területeken elképzelhető 3-5 centiméter is.

Péntek este az ónos csapadék levonul a déli határ mellett, és a havazás is enyhülhet. Szombaton egy kis "lélegzetvétel" után este megélénkül a szél, majd vasárnap estig hófúvás várható, egyes területeken pedig rendkívüli zord idő, több komoly fagy - húzta alá.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, hogy sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út.

Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken.

A tűzoltó alezredes kiemelte: felsővezetékhiba miatt pótlóbuszok jártak Székesfehérvár és Balatonfüred között, a közlekedés ezekben az órákban állt helyre. Almásfüzitőnél átmenetileg le van zárva a 4-es vasútvonal váltóhiba miatt, itt pótlóbuszok járnak. Nem közlekednek helyi buszjáratok egyebek mellett Abád, Galvács, Imola, Kánó, Kéked, Pányok, Dinnyeberki, Környe településeken, de ezek mindegyike személyautóval megközelíthető.

Négy vármegye hat településén van áramkimaradás, ami összesen 882 fogyasztási helyet érint. A szolgáltató folyamatosan dolgozik a hiba elhárításán.

Három vármegye öt településen akadozik az ivóvízellátás, ami összesen 886 fogyasztási helyet érint. Ezeken a településeken várhatóan néhány órán belül helyreállhat a szolgáltatás, amennyiben ez mégsem történne meg, akkor lakosságvédelmi intézkedésként gondoskodnak majd a helyiekről.

Nyírbátor külterületén a Debrecentől Mátészalkáig közlekedő vonatról meghibásodás miatt a tűzoltók segítettek 19 utas leszállításában, őket pótlóbuszok szállították tovább.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése szerint a traumás sérülések miatti sürgősségi műtétek száma 50 százalékkal ugrott meg, egyre több a gyermek sérült, főleg a téli sportolásból származó végtagtörések miatt - mondta.

Kitért arra is, hogy ott, ahol ónos eső miatt van riasztás érvényben, senki ne induljon útnak, csak abban az esetben, ha létszükséglet az utazás.

Azt mondta, hogy a leszakadt elektromos vezetéket soha ne közelítsük meg, hanem hívjuk a szolgáltatót, vagy a 112-es segélyhívót. Amennyiben bajban jutott embert látunk, akkor is hívjuk a segélyhívót, és figyeljünk oda idős rokonainkra, ismerőseinkre, egyedül élő szomszédainkra. Arra kérte az autósokat, hogy ne csak a szélvédőről, hanem az autó tetejéről is takarítsák el a havat.

A természetes vizek jege még nem alkalmas a sportolásra - hangsúlyozta.

Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese azt mondta: már hajnalban alászórással megkezdték a védekezést az utakon, délig több mint 4 ezer tonna sót szórtak ki. Jelenleg több mint 500 jármű végzi a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést. A legtöbb munka Baranya vármegyében van, itt zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellett, mert az ónos eső lemosta a burkolatról a sót.

Forgalomkorlátozást vezettek be az alábbi utakon: az M7-es autópályán Balatonőszöd és az országhatár között, az M76-os autóúton, az M70-es autópályán, az M7-es autópályától az országhatárig, az M86-os autóúton, az M6-os autópályán a mohácsi elágazástól a határig.

Korlátozások vannak érvényben a 6-os főút teljes Mecseken átvezető részén, valamint a 66-os úton, de további korlátozások várhatók az időjárás függvényében. Ezek az információk az utinform.hu oldalon érhetők el - mondta.

Arra kérte az M0-s, az M3-as, az M5-ös autópályákon úton lévő kamionosokat, hogy maradjanak a pihenőhelyeken a korlátozások feloldásáig.

Mikesz Csaba arra is felhívta a figyelmet, hogy az autósok csak téli időjárásra felkészített járművel induljanak el, és a téli gumi mellett megfelelő mennyiségű ablakmosó folyadék és üzemanyag is álljon rendelkezésre.

Címlapkép forrása: Portfolio